Атаки сотнями літаків не буде: в ЗСУ заспокоїли українців напередодні 24 лютого
Сьогодні, 16:40
Масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде. Адже ворогу просто так не вдасться "прогулятися" повітряним простором України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - каже Ігнат.
Своєю чергою він пояснює, що 40 російських літовищ розташовані на різній відстані від кордону з Україною, а те угруповання авіації ворога, яке знаходилось на літовищах на початку агресії, приблизно у той самій кількості залишається, а втрачену техніку доповнюють.
"Тому якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків, то цього не буде", - заявив Ігнат.
Він пояснює, що українська протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами.
"ППО посилюється і легкої прогулянки в українському небі ніхто не дасть", - додав Ігнат.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - каже Ігнат.
Своєю чергою він пояснює, що 40 російських літовищ розташовані на різній відстані від кордону з Україною, а те угруповання авіації ворога, яке знаходилось на літовищах на початку агресії, приблизно у той самій кількості залишається, а втрачену техніку доповнюють.
"Тому якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків, то цього не буде", - заявив Ігнат.
Він пояснює, що українська протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами.
"ППО посилюється і легкої прогулянки в українському небі ніхто не дасть", - додав Ігнат.
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