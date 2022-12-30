Атаки сотнями літаків не буде: в ЗСУ заспокоїли українців напередодні 24 лютого





Про це повідомляє Юрія Ігната в ефірі телемарафону.



"Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - каже Ігнат.



Своєю чергою він пояснює, що 40 російських літовищ розташовані на різній відстані від кордону з Україною, а те угруповання авіації ворога, яке знаходилось на літовищах на початку агресії, приблизно у той самій кількості залишається, а втрачену техніку доповнюють.



"Тому якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків, то цього не буде", - заявив Ігнат.



Він пояснює, що українська протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами.



"ППО посилюється і легкої прогулянки в українському небі ніхто не дасть", - додав Ігнат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде. Адже ворогу просто так не вдасться "прогулятися" повітряним простором України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУв ефірі телемарафону."Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - каже Ігнат.Своєю чергою він пояснює, що 40 російських літовищ розташовані на різній відстані від кордону з Україною, а те угруповання авіації ворога, яке знаходилось на літовищах на початку агресії, приблизно у той самій кількості залишається, а втрачену техніку доповнюють."Тому якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків, то цього не буде", - заявив Ігнат.Він пояснює, що українська протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами."ППО посилюється і легкої прогулянки в українському небі ніхто не дасть", - додав Ігнат.

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