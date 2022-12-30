Атаки сотнями літаків не буде: в ЗСУ заспокоїли українців напередодні 24 лютого

Атаки сотнями літаків не буде: в ЗСУ заспокоїли українців напередодні 24 лютого
Масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде. Адже ворогу просто так не вдасться "прогулятися" повітряним простором України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - каже Ігнат.

Своєю чергою він пояснює, що 40 російських літовищ розташовані на різній відстані від кордону з Україною, а те угруповання авіації ворога, яке знаходилось на літовищах на початку агресії, приблизно у той самій кількості залишається, а втрачену техніку доповнюють.

"Тому якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків, то цього не буде", - заявив Ігнат.

Він пояснює, що українська протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами.

"ППО посилюється і легкої прогулянки в українському небі ніхто не дасть", - додав Ігнат.

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Теги: 24 лютого, атака, Росія, ЗСУ
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