На Волині вітер зірвав частину даху з будинку. ФОТО

На Волині вітер зірвав частину даху з будинку. ФОТО
У селищі Турійськ на Волині сильний вітер частково пошкодив покрівлю житлового будинку. Щоб демонтувати металевий елемент, який міг пошкодити лінії електропередач або травмувати перехожих, мешканка будинку викликала рятульників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Жінка повідомила, що через сильні пориви вітру покрівля її будинку зазнала незначних пошкоджень. Небезпека полягала у тому, що металевий елемент, який частково зірвало вітром, міг повністю обірватися й пошкодити лінії електропередач або травмувати випадкових перехожих.

Висувною триколінною драбиною рятувальники підійнялися до покрівлі будинку й демонтували пошкоджений елемент.
На Волині вітер зірвав частину даху з будинку. ФОТО

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Теги: вітер, зірвав дах, Турійськ
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