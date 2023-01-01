На Волині вітер зірвав частину даху з будинку. ФОТО





Про це повідомили у



Жінка повідомила, що через сильні пориви вітру покрівля її будинку зазнала незначних пошкоджень. Небезпека полягала у тому, що металевий елемент, який частково зірвало вітром, міг повністю обірватися й пошкодити лінії електропередач або травмувати випадкових перехожих.



Висувною триколінною драбиною рятувальники підійнялися до покрівлі будинку й демонтували пошкоджений елемент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Турійськ на Волині сильний вітер частково пошкодив покрівлю житлового будинку. Щоб демонтувати металевий елемент, який міг пошкодити лінії електропередач або травмувати перехожих, мешканка будинку викликала рятульників.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.Жінка повідомила, що через сильні пориви вітру покрівля її будинку зазнала незначних пошкоджень. Небезпека полягала у тому, що металевий елемент, який частково зірвало вітром, міг повністю обірватися й пошкодити лінії електропередач або травмувати випадкових перехожих.Висувною триколінною драбиною рятувальники підійнялися до покрівлі будинку й демонтували пошкоджений елемент.

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