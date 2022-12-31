Біля Мар'їнки загинув волинянин Роман Клец

Біля Мар'їнки загинув волинянин Роман Клец
На війні з російськими окупантами 18 лютого загинув мешканець Рожищенської громади солдат Клец Роман Васильович, 1997 року народження.

Про це повідомили на сайті мерії.

Захисник України Клец Роман Васильович загинув внаслідок військових дій поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Без батька залишилося двоє маленьких дітей.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 по 23 лютого включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про час і місце поховання Героя повідомимлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рожище, Клец, військовий, загинув, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жінка, яку легковик збив у Струмівці, перебуває у важкому стані
Сьогодні, 17:20
Біля Мар'їнки загинув волинянин Роман Клец
Сьогодні, 17:02
На Волині вітер зірвав частину даху з будинку. ФОТО
Сьогодні, 16:51
Атаки сотнями літаків не буде: в ЗСУ заспокоїли українців напередодні 24 лютого
Сьогодні, 16:40
Кабмін затвердив нових заступників Резнікова
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
На Куп'янському напрямку загинув волинянин Олександр Бандура На Куп'янському напрямку загинув волинянин Олександр Бандура
19 лютий, 22:23
На війні із Росією загинув волинянин Роман Букало На війні із Росією загинув волинянин Роман Букало
11 січень, 12:14
Поблизу Бахмута загинув кулеметник з Волині Віталій Дерлюк Поблизу Бахмута загинув кулеметник з Волині Віталій Дерлюк
31 грудень, 2022, 13:35
На Донбасі від рук російських окупантів загинув волинянин Олег Парфенюк На Донбасі від рук російських окупантів загинув волинянин Олег Парфенюк
24 жовтень, 2022, 18:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жінка, яку легковик збив у Струмівці, перебуває у важкому стані
Сьогодні, 17:20
 0
Біля Мар'їнки загинув волинянин Роман Клец
Сьогодні, 17:02
 0
На Волині вітер зірвав частину даху з будинку. ФОТО
Сьогодні, 16:51
 0
Атаки сотнями літаків не буде: в ЗСУ заспокоїли українців напередодні 24 лютого
Сьогодні, 16:40
 0
Кабмін затвердив нових заступників Резнікова
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8