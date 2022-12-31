Біля Мар'їнки загинув волинянин Роман Клец

Клец Роман Васильович, 1997 року народження.



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Захисник України Клец Роман Васильович загинув внаслідок військових дій поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Без батька залишилося двоє маленьких дітей.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 по 23 лютого включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Про час і місце поховання Героя повідомимлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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