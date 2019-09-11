Жінка, яку легковик збив у Струмівці, перебуває у важкому стані

Жінка, яку легковик збив у Струмівці, перебуває у важкому стані
54-річна жінка, яку ввечері 18 лютого поблизу Луцька збив автомобіль, – у важкому стані.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в Луцькій міській клінічній лікарні, постраждала перебуває у відділенні реанімації.

У неї – політравма. Дихає вона самостійно. Стан жінки лікарі оцінюють як важкий.

Нагадаємо, у Струмівці Луцького району ввечері 18 лютого 66-річний водій Citroen наїхав на 54-річну жінку. Внаслідок ДТП вона отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

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Теги: Струмівка, лікарня, ДТП, Луцьк
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