Суд заборонив діяльність «Партії регіонів» в Україні





Про це



"21 лютого 2023 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № П/857/1/23 про заборону Політичної партії "Партія регіонів", - йдеться в повідомленні.



Зазначено, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України - заборонено діяльність "Партії регіонів".



Окрім того, партія зобов’язана передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 21 лютого, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив політичну партію "Партія регіонів".Про це інформують на Facebook-сторінці суду."21 лютого 2023 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № П/857/1/23 про заборону Політичної партії "Партія регіонів", - йдеться в повідомленні.Зазначено, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України - заборонено діяльність "Партії регіонів".Окрім того, партія зобов’язана передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію