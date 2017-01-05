Суд заборонив діяльність «Партії регіонів» в Україні
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У вівторок, 21 лютого, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив політичну партію "Партія регіонів".
Про це інформують на Facebook-сторінці суду.
"21 лютого 2023 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № П/857/1/23 про заборону Політичної партії "Партія регіонів", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України - заборонено діяльність "Партії регіонів".
Окрім того, партія зобов’язана передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.
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Про це інформують на Facebook-сторінці суду.
"21 лютого 2023 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № П/857/1/23 про заборону Політичної партії "Партія регіонів", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України - заборонено діяльність "Партії регіонів".
Окрім того, партія зобов’язана передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.
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