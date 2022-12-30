На Волині зіткнулися два легковики. ФОТО





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Аварія трапилась біля старого кладовища. Не розминулися легкові автомобілі Opel Volkswagen. Транспортні засоби зазнали значних пошкоджень. Уламки розкидані по дорозі.



Про травмованих наразі не відомо. На місці працюють правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21-го лютого у Володимирі на вулиці Незалежності знову трапилась аварія за участю двох легкових автомобілів.Про це повідомляє БУГ Аварія трапилась біля старого кладовища. Не розминулися легкові автомобілі Opel Volkswagen. Транспортні засоби зазнали значних пошкоджень. Уламки розкидані по дорозі.Про травмованих наразі не відомо. На місці працюють правоохоронці.

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