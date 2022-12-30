На Волині зіткнулися два легковики. ФОТО

На Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
21-го лютого у Володимирі на вулиці Незалежності знову трапилась аварія за участю двох легкових автомобілів.

Про це повідомляє БУГ.

Аварія трапилась біля старого кладовища. Не розминулися легкові автомобілі Opel Volkswagen. Транспортні засоби зазнали значних пошкоджень. Уламки розкидані по дорозі.

Про травмованих наразі не відомо. На місці працюють правоохоронці.

На Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
На Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
На Волині зіткнулися два легковики. ФОТО

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Теги: Володимир, ДТП
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