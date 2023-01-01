У волинській бригаді служить жартівник Колюня





Про це



«О, зараз прийде найвеселіша людина в підрозділі», – кажуть про бійця побратими.



Людина з'являється, як вихор: хвилястий чуб, неймовірна посмішка, стрімка впевнена хода.



«Колюня я, 23 рочки пацану. Мене фотографувати? Та мені треба завивку зробити, чи хоч гребінця дайте! Чекайте, я зроблю пристойний вигляд! Ох, ця моя щілинка між зубами, і брови, як у колишнього генсека, і прищі (яких немає) там позамазуйте... Віталік, мене забирають служити в фотовійська!.. В газеті про мене не писати, тільки номер телефону для знайомств з дівчатами можете дати!», – каже про себе він.



При особистому спілкуванні жартівник і вихор Колюня миттєво зникає. З'являється розсудливий і дієвий Микола, волинянин, воїн, який із початком повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України, і вже рік воює в складі одного з механізованих підрозділів нашої Князівської бригади. Пекельні бої Донбасу і Харківщини не змогли змінити Миколину вдачу.



«Такий характер. Мені з ним нелегко, бо не завжди хочеться жартувати. Війна, знаєте, не сприяє цьому. Але розумію, що навіть у найскладніші моменти таким чином підбадьорюю побратимів. Тому, коли там після вашого матеріалу мені дівчата почнуть писати?»



Колюня знову за мить стає душею підрозділу, сипле жартами і змушує сміятися. І на мить якось навіть забуваєш про те, де ти, і про фронт...



А Микола просить українців, тих, що далеко від фронту, не забувати про війну. Бо перемога здобувається не тільки зброєю, і вона має бути наша спільна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волинській бригаді служить мегапозитивний 23-річний воїн Коля.Про це розповідають на фейсбук-сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.«О, зараз прийде найвеселіша людина в підрозділі», – кажуть про бійця побратими.Людина з'являється, як вихор: хвилястий чуб, неймовірна посмішка, стрімка впевнена хода.«Колюня я, 23 рочки пацану. Мене фотографувати? Та мені треба завивку зробити, чи хоч гребінця дайте! Чекайте, я зроблю пристойний вигляд! Ох, ця моя щілинка між зубами, і брови, як у колишнього генсека, і прищі (яких немає) там позамазуйте... Віталік, мене забирають служити в фотовійська!.. В газеті про мене не писати, тільки номер телефону для знайомств з дівчатами можете дати!», – каже про себе він.При особистому спілкуванні жартівник і вихор Колюня миттєво зникає. З'являється розсудливий і дієвий Микола, волинянин, воїн, який із початком повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України, і вже рік воює в складі одного з механізованих підрозділів нашої Князівської бригади. Пекельні бої Донбасу і Харківщини не змогли змінити Миколину вдачу.«Такий характер. Мені з ним нелегко, бо не завжди хочеться жартувати. Війна, знаєте, не сприяє цьому. Але розумію, що навіть у найскладніші моменти таким чином підбадьорюю побратимів. Тому, коли там після вашого матеріалу мені дівчата почнуть писати?»Колюня знову за мить стає душею підрозділу, сипле жартами і змушує сміятися. І на мить якось навіть забуваєш про те, де ти, і про фронт...А Микола просить українців, тих, що далеко від фронту, не забувати про війну. Бо перемога здобувається не тільки зброєю, і вона має бути наша спільна.

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