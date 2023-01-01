22 лютого на Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 19:30
Завтра, 22 лютого, на Волинь повертається Гуманітарна місія «НА ЩИТІ», яка доставляє тіла Героїв, полеглих на війні від рук росіян.
Про це повідомляє журналістка Еля Коротинська.
Орієнтовний час прибуття 8:30. Екіпаж зустрінуть у с.Піддубці на АЗС «King Oil».
Супровод відбудеться через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною. Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє журналістка Еля Коротинська.
Орієнтовний час прибуття 8:30. Екіпаж зустрінуть у с.Піддубці на АЗС «King Oil».
Супровод відбудеться через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною. Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 22 лютого
Сьогодні, 20:00
22 лютого на Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 19:30
У волинській бригаді служить жартівник Колюня
Сьогодні, 19:20
Медіа