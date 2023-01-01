22 лютого на Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»





Про це повідомляє журналістка



Орієнтовний час прибуття 8:30. Екіпаж зустрінуть у с.Піддубці на АЗС «King Oil».



Супровод відбудеться через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.



Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.



Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.



Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною. Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 22 лютого, на Волинь повертається Гуманітарна місія «НА ЩИТІ», яка доставляє тіла Героїв, полеглих на війні від рук росіян.Про це повідомляє журналістка Еля Коротинська. Орієнтовний час прибуття 8:30. Екіпаж зустрінуть у с.Піддубці на АЗС «King Oil».Супровод відбудеться через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною. Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.

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