22 лютого на Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»

22 лютого на Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Завтра, 22 лютого, на Волинь повертається Гуманітарна місія «НА ЩИТІ», яка доставляє тіла Героїв, полеглих на війні від рук росіян.

Про це повідомляє журналістка Еля Коротинська.

Орієнтовний час прибуття 8:30. Екіпаж зустрінуть у с.Піддубці на АЗС «King Oil».

Супровод відбудеться через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною. Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.

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Теги: На щиті, загиблі Герої, Волинь
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