На Волині затримали лісопорушників, які завдали збитків на понад 400 000 гривень





Про це



На лісовій дорозі виявили мікроавтобус, завантажений деревиною.

Водій намагався утекти, коли помітив стеження, але його затримали. Пізніше встановили і місце самовільної порубки. Територія належить до природозаповідного фонду.



Минулого тижня під час рейду виявили деревину дуба загальним об’ємом понад 80 куб. м. на території приватної пилорами у с. Журавичі Луцького району.



Жодних документів на деревину у власників пилорами не виявилося.



За обома фактами триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники лісової охорони філії «Ківерцівське лісове господарство» під час рейду виявили два випадки порушення.Про це розповіли у Поліському лісовому офісі.На лісовій дорозі виявили мікроавтобус, завантажений деревиною.Водій намагався утекти, коли помітив стеження, але його затримали. Пізніше встановили і місце самовільної порубки. Територія належить до природозаповідного фонду.Минулого тижня під час рейду виявили деревину дуба загальним об’ємом понад 80 куб. м. на території приватної пилорами у с. Журавичі Луцького району.Жодних документів на деревину у власників пилорами не виявилося.За обома фактами триває слідство.

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