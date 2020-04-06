На Волині затримали лісопорушників, які завдали збитків на понад 400 000 гривень
Сьогодні, 20:22
Працівники лісової охорони філії «Ківерцівське лісове господарство» під час рейду виявили два випадки порушення.
Про це розповіли у Поліському лісовому офісі.
На лісовій дорозі виявили мікроавтобус, завантажений деревиною.
Водій намагався утекти, коли помітив стеження, але його затримали. Пізніше встановили і місце самовільної порубки. Територія належить до природозаповідного фонду.
Минулого тижня під час рейду виявили деревину дуба загальним об’ємом понад 80 куб. м. на території приватної пилорами у с. Журавичі Луцького району.
Жодних документів на деревину у власників пилорами не виявилося.
За обома фактами триває слідство.
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Про це розповіли у Поліському лісовому офісі.
На лісовій дорозі виявили мікроавтобус, завантажений деревиною.
Водій намагався утекти, коли помітив стеження, але його затримали. Пізніше встановили і місце самовільної порубки. Територія належить до природозаповідного фонду.
Минулого тижня під час рейду виявили деревину дуба загальним об’ємом понад 80 куб. м. на території приватної пилорами у с. Журавичі Луцького району.
Жодних документів на деревину у власників пилорами не виявилося.
За обома фактами триває слідство.
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