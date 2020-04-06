На Волині затримали лісопорушників, які завдали збитків на понад 400 000 гривень

На Волині затримали лісопорушників, які завдали збитків на понад 400 000 гривень
Працівники лісової охорони філії «Ківерцівське лісове господарство» під час рейду виявили два випадки порушення.

Про це розповіли у Поліському лісовому офісі.

На лісовій дорозі виявили мікроавтобус, завантажений деревиною.
Водій намагався утекти, коли помітив стеження, але його затримали. Пізніше встановили і місце самовільної порубки. Територія належить до природозаповідного фонду.

Минулого тижня під час рейду виявили деревину дуба загальним об’ємом понад 80 куб. м. на території приватної пилорами у с. Журавичі Луцького району.

Жодних документів на деревину у власників пилорами не виявилося.

За обома фактами триває слідство.

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Теги: Поліський лісовий офіс, порушники, деревина, рубка дерев
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