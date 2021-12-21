Мають наслідки бронхіту: діти, які отруїлися чадним газом у Луцькому районі, досі у лікарні
Сьогодні, 21:12
Двоє дітей одного та трьох років, які під час пожежі в селі Вітоніж отруїлися чадним газом та потрапили в реанімацію, досі перебувають на лікуванні.
Про це розповіла Суспільному медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи Волинської обласної дитячої лікарні Тетяна Жураківська.
У медзакладі діти перебувають упродовж тижня. Зі слів лікарки, їх уже перевели з реанімації, де вони перебували на кисневій підтримці, в профільне стаціонарне педіатричне відділення.
"Обоє дітей мають наслідки бронхіту після отруєння чадним газом. Зараз їхній стан ближчий до задовільного", – зазначила Тетяна Жураківська.
Нагадаємо, що пожежа в дерев'яному житловому будинку в селі Вітоніж Луцького району сталася ввечері 13 лютого. Горіння помітила господиня, яка вивели з хати маленьких доньку і сина. Згодом дітей госпіталізували до обласної дитячої лікарні.
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Про це розповіла Суспільному медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи Волинської обласної дитячої лікарні Тетяна Жураківська.
У медзакладі діти перебувають упродовж тижня. Зі слів лікарки, їх уже перевели з реанімації, де вони перебували на кисневій підтримці, в профільне стаціонарне педіатричне відділення.
"Обоє дітей мають наслідки бронхіту після отруєння чадним газом. Зараз їхній стан ближчий до задовільного", – зазначила Тетяна Жураківська.
Нагадаємо, що пожежа в дерев'яному житловому будинку в селі Вітоніж Луцького району сталася ввечері 13 лютого. Горіння помітила господиня, яка вивели з хати маленьких доньку і сина. Згодом дітей госпіталізували до обласної дитячої лікарні.
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