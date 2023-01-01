На Волині 22 лютого електроенергію не вимикатимуть

На Волині 22 лютого електроенергію не вимикатимуть
У середу, 22 лютого, без обмежень - НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електроенергії на Волині.

Про це повідомляє «Волиньобленерго».

Зазначається, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні.

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Теги: Волинь, світло
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