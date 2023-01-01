На Волині 22 лютого електроенергію не вимикатимуть





Про це повідомляє «Волиньобленерго».



Зазначається, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 22 лютого, без обмежень - НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електроенергії на Волині.Про це повідомляє «Волиньобленерго».Зазначається, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні.

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