На Волині 22 лютого електроенергію не вимикатимуть
Сьогодні, 21:46
У середу, 22 лютого, без обмежень - НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електроенергії на Волині.
Про це повідомляє «Волиньобленерго».
Зазначається, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні.
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Про це повідомляє «Волиньобленерго».
Зазначається, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні.
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