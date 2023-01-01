Добрі новини від ВолиньPost за 21 лютого
Сьогодні, 23:10
В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини. Наприклад, незабаром друзі-партнери передадуть Україні 10 мільйонів доларів, а наші захисники та захисниці ліквідували за добу 760 окупантів! А ще сьогодні ми писали про фазанів і вистави у волинському драмтеатрі.
Про ці та інші позитивні новини, які висвітлювали 21 лютого, традиційно нагадуємо у нашій постійній рубриці:
Парафіяни з Волині виготовили і передали для військових майже 400 енергетичних банок. ФОТО
Парафіяіни Свято-Миколаївського храму села Пульмо колишнього Шацького району на Волині виготовили та передали для захисників України кілька сотень енергетичних банок з тушкованкою.
«376 Енергетичних банок! І все це для наших захисників, від Свято-Миколаївського храму с. Пульмо. Більш, аніж 100 кг курятини, 13 кг гречки, 10 кг перлової крупи, квасоля, 9 автоклавів, велика віра та вміння наших господарів і господинь принесли надзвичайний результат», – написав настоятель храму отець Олександр Черевко.
США передадуть Україні 10 мільйонів доларів на підтримку енергетичної інфраструктури
«Я санкціоную виділення додаткових 10 млн доларів на підтримку наших поточних зусиль з надання надзвичайної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в робочому стані перед безперервними ракетними і безпілотними атаками Росії», – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
У свою чергу, президент США Джо Байден підписав указ, яким розпорядився виділити до 10 млн доларів для надання допомоги Україні.
ЗСУ за добу ліквідували ще 760 окупантів та 10 танків, – Генштаб
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 760 окупантів. Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб,
танків ‒ 3326 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од,
артилерійських систем – 2338 (+4) од,
РСЗВ – 471 (+0) од,
засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптерів – 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),
крилатих ракет ‒ 873 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,
спеціальної техніки ‒ 226 (+1).
У Луцьку відбудуться читання поета і воєнного кореспондента Дмитра Лазуткіна
У неділю, 26 лютого, до Луцька завітає поет і воєнний кореспондент Дмитро Лазуткін. Автор привезе свою найновішу поетичну збірку «Закладка».
Нове видання відрізняється від попередніх збірок Дмитра структурою, продиктованою часом. Спочатку книга планувалася як збірка ліричних текстів. Її вихід планувався на весну 2022. Але війна внесла свої корективи. Після 24 лютого автор почав писати інші тексти: неримовані, з жорстким порядком слів.
Захід відбудеться в Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олени Пчілки (вул. Шопена, 11) 26 лютого о 16:00. Модеруватиме захід Елла Яцута. Вхід вільний.
Кількість місць — обмежена, тому необхідно зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/xSjBY4BmMidyqa5f8
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 лютого
Весна у Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка приходить раніше, ніж у календар. Артисти вже репетирують концерт «Жінка, весна, перемога», що відбудеться 5 березня, готуючись паралельно до святкувань із нагоди дня народження видатної землячки – поетеси, письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки.
А ми традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться в театрі вже цього тижня, у рубриці «Театральний анонс».
Аби дізнатися більше про вистави, натисніть на заголовок
На Волині лісівники доглядають за 300 фазанами. ФОТО
Умови Полісся підходять для проживання цього виду, тож птахи дають потомство!
Утриманню птахів у зимовий період лісівники приділяють особливу увагу. Встановлюють у вольєрах невеликі укриття, навіси або ж будки. Головна умова – достатня кількість корму. А в осінньо-зимовий період до основного корму обов’язково додаються вітаміни.
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Про ці та інші позитивні новини, які висвітлювали 21 лютого, традиційно нагадуємо у нашій постійній рубриці:
Парафіяни з Волині виготовили і передали для військових майже 400 енергетичних банок. ФОТО
Парафіяіни Свято-Миколаївського храму села Пульмо колишнього Шацького району на Волині виготовили та передали для захисників України кілька сотень енергетичних банок з тушкованкою.
«376 Енергетичних банок! І все це для наших захисників, від Свято-Миколаївського храму с. Пульмо. Більш, аніж 100 кг курятини, 13 кг гречки, 10 кг перлової крупи, квасоля, 9 автоклавів, велика віра та вміння наших господарів і господинь принесли надзвичайний результат», – написав настоятель храму отець Олександр Черевко.
США передадуть Україні 10 мільйонів доларів на підтримку енергетичної інфраструктури
«Я санкціоную виділення додаткових 10 млн доларів на підтримку наших поточних зусиль з надання надзвичайної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в робочому стані перед безперервними ракетними і безпілотними атаками Росії», – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
У свою чергу, президент США Джо Байден підписав указ, яким розпорядився виділити до 10 млн доларів для надання допомоги Україні.
ЗСУ за добу ліквідували ще 760 окупантів та 10 танків, – Генштаб
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 760 окупантів. Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб,
танків ‒ 3326 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од,
артилерійських систем – 2338 (+4) од,
РСЗВ – 471 (+0) од,
засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптерів – 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),
крилатих ракет ‒ 873 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,
спеціальної техніки ‒ 226 (+1).
У Луцьку відбудуться читання поета і воєнного кореспондента Дмитра Лазуткіна
У неділю, 26 лютого, до Луцька завітає поет і воєнний кореспондент Дмитро Лазуткін. Автор привезе свою найновішу поетичну збірку «Закладка».
Нове видання відрізняється від попередніх збірок Дмитра структурою, продиктованою часом. Спочатку книга планувалася як збірка ліричних текстів. Її вихід планувався на весну 2022. Але війна внесла свої корективи. Після 24 лютого автор почав писати інші тексти: неримовані, з жорстким порядком слів.
Захід відбудеться в Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олени Пчілки (вул. Шопена, 11) 26 лютого о 16:00. Модеруватиме захід Елла Яцута. Вхід вільний.
Кількість місць — обмежена, тому необхідно зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/xSjBY4BmMidyqa5f8
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 лютого
Весна у Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка приходить раніше, ніж у календар. Артисти вже репетирують концерт «Жінка, весна, перемога», що відбудеться 5 березня, готуючись паралельно до святкувань із нагоди дня народження видатної землячки – поетеси, письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки.
А ми традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться в театрі вже цього тижня, у рубриці «Театральний анонс».
Аби дізнатися більше про вистави, натисніть на заголовок
На Волині лісівники доглядають за 300 фазанами. ФОТО
Умови Полісся підходять для проживання цього виду, тож птахи дають потомство!
Утриманню птахів у зимовий період лісівники приділяють особливу увагу. Встановлюють у вольєрах невеликі укриття, навіси або ж будки. Головна умова – достатня кількість корму. А в осінньо-зимовий період до основного корму обов’язково додаються вітаміни.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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