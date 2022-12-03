США передадуть Україні 10 мільйонів доларів на підтримку енергетичної інфраструктури





Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє



"Я санкціоную виділення додаткових 10 млн доларів на підтримку наших поточних зусиль з надання надзвичайної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в робочому стані перед безперервними ракетними і безпілотними атаками Росії", - заявив він.



У свою чергу, президент США Джо Байден підписав указ, яким розпорядився виділити до 10 млн доларів для надання допомоги Україні.



Нагадаємо, сьогодні США виділили Україні військовий пакет на 460 млн доларів.



Крім того, в рамках візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет на 2,5 млрд доларів, до якого увійдуть боєприпаси для HIMARS, гаубиці, протитанкові засоби Javelin та інша військова допомога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати передадуть Україні 10 млн доларів для підтримки енергетичної інфраструктури.Про це заявив державний секретар США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США."Я санкціоную виділення додаткових 10 млн доларів на підтримку наших поточних зусиль з надання надзвичайної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в робочому стані перед безперервними ракетними і безпілотними атаками Росії", - заявив він.У свою чергу, президент США Джо Байден підписав указ, яким розпорядився виділити до 10 млн доларів для надання допомоги Україні.Нагадаємо, сьогодні США виділили Україні військовий пакет на 460 млн доларів.Крім того, в рамках візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет на 2,5 млрд доларів, до якого увійдуть боєприпаси для HIMARS, гаубиці, протитанкові засоби Javelin та інша військова допомога.

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