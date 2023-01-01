У Луцьку підприємці зможуть отримати компенсації за придбані генератори. ВІДЕО
Сьогодні, 08:36
У луцькому Центрі надання адміністративних послуг 20 лютого розпочали прийом документів від підприємців, які можуть отримати з міського бюджету часткову компенсацію за придбаний генератор.
Про це розповіла Суспільному директорка ЦНАПу Лариса Карп'як.
На компенсацію з міського бюджету виділили сім мільйонів гривень із програми розвитку малого та середнього підприємництва.
Заяву на часткову компенсацію пишуть у ЦНАПі. Перелік документів є на сайті: це рахунок-фактура на відшкодування купленого генератора та витяг, що фізична особа зареєстрована підприємцем.
Претендувати на часткову компенсацію можуть ті, хто купив генератор після 24-го лютого 2022 року, — розповідає начальниця відділу міськради Олена Оліферович. Каже: можна отримати 50% від вартості генератора, але не більше 50 тисяч гривень.
З її слів, також існує перелік умов для відшкодування грошей підприємцям:
мають бути суб’єктами господарювання у сфері ресторанного бізнесу: кафе, бари, ресторани, кафетерії;
або ж у сфері надання послуг: аптеки, автосервіси, салони краси тощо;
обов'язковою умовою є те, що приміщення має знаходитися на першому поверсі чи в підвальному приміщенні;
умова – наявність вільного входу/виходу для громадян, без пропускної системи;
можливість зарядити телефони та кімната для санітарно-гігієнічних потреб.
В одному з барів Луцька адміністраторка Катерина показує генератор, який придбали через постійні відключення електроенергії. Подавати документ на часткову компенсацію за придбаний генератор, – каже, – не планують, бо чек при купівлі генератора не зберегли, не знали, що буде компенсація з місцевого бюджету.
Власниця ательє Софія Сасовська стала першою людиною, яка прийшла до центру надання адміністративних послуг у Луцьку, щоб дізнатися про умови компенсації. Каже, що про відшкодування дізналася від орендаря приміщення. Додає: для мене, малого бізнесу, будь-яка підтримка дуже суттєва, бо зараз дуже важко.
Упродовж першого дня підприємці написали три заяви на часткову компенсацію вартості генераторів, — розповіла керівниця ЦНАПу Лариса Карп’як Каже: прийом документів триватиме до 1 березня, далі спецкомісія розподілить кошти між заявниками.
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Про це розповіла Суспільному директорка ЦНАПу Лариса Карп'як.
На компенсацію з міського бюджету виділили сім мільйонів гривень із програми розвитку малого та середнього підприємництва.
Заяву на часткову компенсацію пишуть у ЦНАПі. Перелік документів є на сайті: це рахунок-фактура на відшкодування купленого генератора та витяг, що фізична особа зареєстрована підприємцем.
Претендувати на часткову компенсацію можуть ті, хто купив генератор після 24-го лютого 2022 року, — розповідає начальниця відділу міськради Олена Оліферович. Каже: можна отримати 50% від вартості генератора, але не більше 50 тисяч гривень.
З її слів, також існує перелік умов для відшкодування грошей підприємцям:
мають бути суб’єктами господарювання у сфері ресторанного бізнесу: кафе, бари, ресторани, кафетерії;
або ж у сфері надання послуг: аптеки, автосервіси, салони краси тощо;
обов'язковою умовою є те, що приміщення має знаходитися на першому поверсі чи в підвальному приміщенні;
умова – наявність вільного входу/виходу для громадян, без пропускної системи;
можливість зарядити телефони та кімната для санітарно-гігієнічних потреб.
В одному з барів Луцька адміністраторка Катерина показує генератор, який придбали через постійні відключення електроенергії. Подавати документ на часткову компенсацію за придбаний генератор, – каже, – не планують, бо чек при купівлі генератора не зберегли, не знали, що буде компенсація з місцевого бюджету.
Власниця ательє Софія Сасовська стала першою людиною, яка прийшла до центру надання адміністративних послуг у Луцьку, щоб дізнатися про умови компенсації. Каже, що про відшкодування дізналася від орендаря приміщення. Додає: для мене, малого бізнесу, будь-яка підтримка дуже суттєва, бо зараз дуже важко.
Упродовж першого дня підприємці написали три заяви на часткову компенсацію вартості генераторів, — розповіла керівниця ЦНАПу Лариса Карп’як Каже: прийом документів триватиме до 1 березня, далі спецкомісія розподілить кошти між заявниками.
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