Португалія готова відправити в Україну танки Leopard вже в березні





Про це повідомляє



"Рішення було прийнято в рамках поточних контактів з союзниками та партнерами", - йдеться у повідомленні.



А отже три бойових танки Leopard 2A6 доправлять в Україну вже у березні.



CNN зазначає, що кілька країн запропонували передати сучасні танки в Україну, хоча не всі підтвердили, яку саме кількість вони планують надіслати.



"Більшість півдня та сходу України, де відбувається багато жорстоких битв, є ідеальною областю для комбінацій сучасних західних танків та бронетанкових транспортних засобів, щоб вести контратаку", - додали журналісти.



Крім того, Leopard 2, Abrams та Challenger 2 мають великі кулемети, які знищують піхоту на відкритих локаціях. Ще однією перевагою Leopard 2, які Португалія серед інших країн планує відправити, є наявність боєприпасів для 120-мм гармати в арміях країн-членів НАТО.



Раніше прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта повідомляв, що його країна відремонтує кілька своїх Leopard 2 та відправить їх до України.



До цього повідомлялось, що Португалія веде переговори з Німеччиною про придбання деталей, необхідних для ремонту танків Leopard 2, що вийшли з ладу. Після ремонту танки будуть відправлені до України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Португалія готова відправити в Україну три бойові танки Leopard 2A6 вже у березні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Португалії, яку приводить CNN."Рішення було прийнято в рамках поточних контактів з союзниками та партнерами", - йдеться у повідомленні.А отже три бойових танки Leopard 2A6 доправлять в Україну вже у березні.CNN зазначає, що кілька країн запропонували передати сучасні танки в Україну, хоча не всі підтвердили, яку саме кількість вони планують надіслати."Більшість півдня та сходу України, де відбувається багато жорстоких битв, є ідеальною областю для комбінацій сучасних західних танків та бронетанкових транспортних засобів, щоб вести контратаку", - додали журналісти.Крім того, Leopard 2, Abrams та Challenger 2 мають великі кулемети, які знищують піхоту на відкритих локаціях. Ще однією перевагою Leopard 2, які Португалія серед інших країн планує відправити, є наявність боєприпасів для 120-мм гармати в арміях країн-членів НАТО.Раніше прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта повідомляв, що його країна відремонтує кілька своїх Leopard 2 та відправить їх до України.До цього повідомлялось, що Португалія веде переговори з Німеччиною про придбання деталей, необхідних для ремонту танків Leopard 2, що вийшли з ладу. Після ремонту танки будуть відправлені до України.

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