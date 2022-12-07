Нові тролейбуси, зміцнення кордону і ліки: на що Луцькрада хоче використати минулорічні 29 мільйонів
Сьогодні, 05:28
У Луцькій міській раді розглянули варіанти, як витратити 29,5 млн грн вільних залишків бюджету, які перейшли з минулого року.
Про це розповів голова бюджетної комісії Луцької міської ради Андрій Разумовський.
Під час засідання члени бюджетної комісії розглянули варіанти розподілу 29,5 млн грн вільних залишків бюджету, які перейшли з минулого року.
Зокрема запропонували по 200 000 грн виділити на поточний ремонт дитсадка №27, №31 та харчоблоку в садку №21 і ще 470 000 грн для заміни вікон і дверей в ліцеї №4.
На закупівлю тролейбусів хочуть виділити 3 400 000 грн. Проект реконструкції мережі дощової каналізації на проспекті Відродження може отримати 800 000 грн.
Крім цього 10 000 000 гривень пропонують виділити медичному об’єднанню на придбання медикаментів, в тому числі для проведення гемодіалізу.
Також мільйон гривень пропонували виділити прикордонникам для закупівлі та встановлення інженерних загороджень на кордоні з Білоруссю.
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Про це розповів голова бюджетної комісії Луцької міської ради Андрій Разумовський.
Під час засідання члени бюджетної комісії розглянули варіанти розподілу 29,5 млн грн вільних залишків бюджету, які перейшли з минулого року.
Зокрема запропонували по 200 000 грн виділити на поточний ремонт дитсадка №27, №31 та харчоблоку в садку №21 і ще 470 000 грн для заміни вікон і дверей в ліцеї №4.
На закупівлю тролейбусів хочуть виділити 3 400 000 грн. Проект реконструкції мережі дощової каналізації на проспекті Відродження може отримати 800 000 грн.
Крім цього 10 000 000 гривень пропонують виділити медичному об’єднанню на придбання медикаментів, в тому числі для проведення гемодіалізу.
Також мільйон гривень пропонували виділити прикордонникам для закупівлі та встановлення інженерних загороджень на кордоні з Білоруссю.
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