Нові тролейбуси, зміцнення кордону і ліки: на що Луцькрада хоче використати минулорічні 29 мільйонів

Нові тролейбуси, зміцнення кордону і ліки: на що Луцькрада хоче використати минулорічні 29 мільйонів
У Луцькій міській раді розглянули варіанти, як витратити 29,5 млн грн вільних залишків бюджету, які перейшли з минулого року.

Про це розповів голова бюджетної комісії Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Під час засідання члени бюджетної комісії розглянули варіанти розподілу 29,5 млн грн вільних залишків бюджету, які перейшли з минулого року.

Зокрема запропонували по 200 000 грн виділити на поточний ремонт дитсадка №27, №31 та харчоблоку в садку №21 і ще 470 000 грн для заміни вікон і дверей в ліцеї №4.

На закупівлю тролейбусів хочуть виділити 3 400 000 грн. Проект реконструкції мережі дощової каналізації на проспекті Відродження може отримати 800 000 грн.

Крім цього 10 000 000 гривень пропонують виділити медичному об’єднанню на придбання медикаментів, в тому числі для проведення гемодіалізу.

Також мільйон гривень пропонували виділити прикордонникам для закупівлі та встановлення інженерних загороджень на кордоні з Білоруссю.

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Теги: Волинь, Луцьк, гроші, бюджет
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