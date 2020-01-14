Парафіяни з Волині виготовили і передали для військових майже 400 енергетичних банок. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Парафіяіни Свято-Миколаївського храму села Пульмо колишнього Шацького району на Волині виготовили та передали для захисників України кілька сотень енергетичних банок з тушкованкою.
Про це повідомив настоятель храму отець Олександр Черевко.
"376 Енергетичних банок! І все це для наших захисників, від Свято-Миколаївського храму с.Пульмо. Більш, аніж 100 кг курятини, 13 кг гречки, 10 кг перлової крупи, квасоля, 9 автоклавів, велика віра та вміння наших господарів і господинь принесли надзвичайний результат", - написав священник.
Також духівник опублікував фото процесу виготовлення енергетичних банок та готової продукції.
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Про це повідомив настоятель храму отець Олександр Черевко.
"376 Енергетичних банок! І все це для наших захисників, від Свято-Миколаївського храму с.Пульмо. Більш, аніж 100 кг курятини, 13 кг гречки, 10 кг перлової крупи, квасоля, 9 автоклавів, велика віра та вміння наших господарів і господинь принесли надзвичайний результат", - написав священник.
Також духівник опублікував фото процесу виготовлення енергетичних банок та готової продукції.
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