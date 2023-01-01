«Великий наступ» росіян вже триває і зараз РФ розглядає план «Б», – Данілов

Олексій Данілов зазначив, що так званий великий наступ росіян триває вже восьмий-десятий день, але армія РФ не має успіхів.



В ефірі телемарафону



Секретар Радбезу зауважив, що відсіч російській армії буде надана обов’язково, а український наступ відбуватиметься тоді, коли на Ставці Верховного головнокомандувача ухвалять відповідне рішення за матеріалами від військових, розвідки та всіх представників сектору безпеки і оборони.



"Рішення, коли робити наступ на тому чи іншому напрямку буде ухвалювати Ставка саме так вирішуються державні справи в нашій країні", — додав він.



Виступ Путіна 21 лютого Данілов назвав "найгіршим за всі 20 років". Він також додав, що наразі Росія розглядає новий план.



"Ви звернули увагу, що зараз він (Путін — ред.) вже не каже про захоплення нашої країни. Хоча плани їхні не змінилися. Він у своїй промові сказав тільки про Донецьку, Луганську області. Зараз у них на меті план Б. Він полягає у наступному — підписання будь-яких переговорних позицій з нашою країною для того, щоб ми поступилися частиною наших земель на нібито мир", — сказав Данілов і наголосив, що для України "це абсолютно неприпустимі речі".



За його словами, наразі в Україні проявилися люди, які сиділи чекали, коли можна буде починати "вкидати в суспільство наративи, що треба домовлятися з РФ". Данілов наголошує, що це ні до чого доброго не приведе.



"Хочу нагадати, що бажання брати участь у цих речах каратиметься згідно з нашим законодавством. Це посягання на наш конституційний лад. Це найбільше покарання, яке можуть отримати ті люди, які сьогодні мріють почати знову перемовини з Росією для того, щоб ми втратили частину своєї території", — зазначив секретар РНБО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар РНБОзазначив, що так званий великий наступ росіян триває вже восьмий-десятий день, але армія РФ не має успіхів.В ефірі телемарафону Суспільного він повідомив, що сьогодні є 5 напрямків, на яких російській військові намагаються атакувати. За даними Генштабу, це Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський напрямки.Секретар Радбезу зауважив, що відсіч російській армії буде надана обов’язково, а український наступ відбуватиметься тоді, коли на Ставці Верховного головнокомандувача ухвалять відповідне рішення за матеріалами від військових, розвідки та всіх представників сектору безпеки і оборони."Рішення, коли робити наступ на тому чи іншому напрямку буде ухвалювати Ставка саме так вирішуються державні справи в нашій країні", — додав він.Виступ Путіна 21 лютого Данілов назвав "найгіршим за всі 20 років". Він також додав, що наразі Росія розглядає новий план."Ви звернули увагу, що зараз він (Путін — ред.) вже не каже про захоплення нашої країни. Хоча плани їхні не змінилися. Він у своїй промові сказав тільки про Донецьку, Луганську області. Зараз у них на меті план Б. Він полягає у наступному — підписання будь-яких переговорних позицій з нашою країною для того, щоб ми поступилися частиною наших земель на нібито мир", — сказав Данілов і наголосив, що для України "це абсолютно неприпустимі речі".За його словами, наразі в Україні проявилися люди, які сиділи чекали, коли можна буде починати "вкидати в суспільство наративи, що треба домовлятися з РФ". Данілов наголошує, що це ні до чого доброго не приведе."Хочу нагадати, що бажання брати участь у цих речах каратиметься згідно з нашим законодавством. Це посягання на наш конституційний лад. Це найбільше покарання, яке можуть отримати ті люди, які сьогодні мріють почати знову перемовини з Росією для того, щоб ми втратили частину своєї території", — зазначив секретар РНБО.

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