«Дуже важливо, що попри весь тиск на наші сили лінія фронту не зазнала змін», – Зеленський

Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях.



Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський, пише



“Генерал Сирський доповів щодо Бахмутського та Лиманського напрямків. Жорстокі бої. Принципові бої. Робимо все, щоб підтримати наших хлопців. Генерал Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському та інших напрямках. Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших хлопців, включно навіть зі сльозогінними гранатами”, - розповів президент.



Він наголосив, що попри увесь тиск на наші сили лінія фронту змін не зазнала, і подякував за це всім нашим бійцям, усім солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають відповідні фронтові напрямки.



“Були на Ставці доповіді й інших командувачів та керівників наших сил оборони й безпеки. Наєв, “Північ”, та ОСУВ “Одеса”, Москальов, – заслухав їхні доповіді. Ситуація без суттєвих змін. Розвідка – керівник ГУР МО Буданов – щодо реальної ситуації російських загравань із риторикою про стратегічну зброю. Зовнішня розвідка. Служба безпеки України. Сили МВС та Нацгвардії, прикордонна служба. Міністр оборони. Інші представники уряду”, - зазначив Зеленський.



Президент додав, що на Ставці була й доповідь прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці та процесу відновлення нашої енергосистеми після російських ударів.



“Зустрівся сьогодні з делегацією Італії на чолі з прем’єр-міністром пані Джорджею Мелоні. Італія принципово й потужно підтримує нас у боротьбі за незалежність. Є новий пакет оборонної підтримки, що включає, зокрема, ППО. Є готовність Італії співпрацювати разом із нами для реалізації формули миру. А це, зокрема, й такий важливий пункт, як справедливість. Тобто трибунал для агресора, компенсаційний механізм для України. Обговорили сьогодні й нові санкції проти Росії”, - повідомив Володимир Зеленський.



Також сьогодні президент зустрівся з делегацією Конгресу США, а саме з членами Республіканської партії.



“Російська армія сьогодні вкотре по-звірячому обстріляла Херсон. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних… Цей російський обстріл не мав і не міг мати жодної військової мети. Як і тисячі подібних російських обстрілів, які є справжнім посланням Росії світу. Держава-терорист ударами ракет по вулицях міст, по житлових будинках, по школах, по аптеках і лікарнях, по церквах, по зупинках автобусів, по ринках, по електростанціях намагається сказати світу, що на терор нібито варто зважати… Я впевнений, що ми поставимо на місце державу-терориста. Всі разом: українці і світ”, - підкреслив голова держави.



Він пообіцяв - наша армія, наша розвідка, наша Служба безпеки та інші українські сили знайдуть і знищать тих, хто завдає цих жорстоких ударів по Херсону, по інших наших містах і регіонах. А ширше – ми доведемо, що зважати варто лише на людяність, лише на Статут ООН і лише на право кожного народу жити вільно й захищено від терору й таких божевільних агресій, як російська.



“Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Я дякую всім, хто воює за Україну на фронті прямо зараз, хто тримає наші кордони, хто береже наше небо, наше море, хто виробляє та постачає техніку й боєприпаси для наших воїнів і хто забезпечує нас якісною розвідувальною інформацією!” - підсумував Володимир Зеленський.

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