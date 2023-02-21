«Україна ніколи не віддасть перемогу Росії», – Байден





Коли Росія почала вторгнення, весь світ отримав випробування, всі демократії. Про це президент США Джо Байден заявив під час виступу у Варшаві, пише



"Перед нами стоять фундаментальні питання, чи ми будемо стоять за суверенітет нації, щоб люди могли жити вільно. І роком пізніше ми знаємо – ми будемо стояти за демократію, за те, щоб люди жили вільно. Я зустрічався з президентом Зеленським, і ми заявили, що ми і далі будемо стояти за ці принципи, не залежно ні від чого", – запевнив він.



Байден наголосив, що коли Путін віддав наказ своїм танкам, він ухвалив хибне рішення. Народ України набагато сміливіший.



"Замість легкої перемоги, на яку він очікував, він залишив спалені танки і розбиті війська. Він думав, що він зробить фінляндизацію НАТО, а натомість отримав натовизацію Фінляндії. Він думав, що використає енергію як зброю. Замість того ми працюємо над тим, щоб бути незалежними від енергетики Росії... Він потрапив у таку війну проти людини, яка зроблена зі сталі – це президент Зеленський. Демократичні країни стали сильнішими, а не слабшими. А він став слабкішим", – підкреслив Байден.



Він згадав про рішучість народу Молдови, яка також хоче жити в свободі та незалежності.



"Один рік цієї війни. Вже немає ніяких сумнівів стосовно нашої коаліції, але він все ще піддає сумніву нашу здатність, піддає сумніву те, що НАТО буде обʼєднаним. Але НАТО не буде розділеним, ми не втомимось, ми будемо завжди підтримувати Україну", – запевнив він.



На порядку денному зараз стоїть свобода. Коли в грудні президент Зеленський відвідав США, він сказав, що зараз іде битва за те, в якому світі житимуть діти і правнуки людей і в Україні, і в США, і в Польщі.



"Диктатор ніколи не може перемогти любов народу до свободи. Брутальність ніколи не зламає прагнень людей до свободи. Україна ніколи не дасть перемогу Росії. Бо вільні люди ніколи не погодяться жити в темряві і несвободі. Надзвичайна брутальність російських військ і найманців. Вони скоювали злочини проти людства, вони умисно цілили по цивільному населенню, використовували ґвалтування як зброю, викрадали дітей. Розбомбили вокзали, лікарні, пологові будинки", – зазначив він.



І через рік після того, як почали падати бомби, Україна все ще незалежна і вільна. Від Херсона до Харкова українські бійці відвойовують свою територію.



"Декілька разів Генеральна асамблея ООН засуджувала російську агресію і є переважна підтримка в ООН. США і країни Європи не хочуть руйнувати Росію. Мільйони росіян хочуть жити в мирі зі своїми сусідами, не бути ворогами. Те, що відбувається – це трагедія. Путін вирішив розвʼязати цю війну, і він може зупинити цю війну. Але якщо Україна припинить боротися, то зникне з мапи. Потрібно забезпечити, щоб Україна могла сама себе захищати. Потрібно надавати ППО, танки, броньовані машини, щоб Україна могла захиститися", – наголосив він.



ЄС збільшив допомогу до безпрецедентного рівня. Польща прихистила 1,5 млн українських біженців. Щедрість поляків є надзвичайною, а американці є обʼєднаними в своїй рішучості.



Путін тим часом хотів заморити світ голодом, щоб Україна не могла експортувати зерно. Але міжнародна спільнота докладає зусиль, щоб відновити доступ до продуктів харчування.



"30 років тому Україна проголосила незалежність, потім була Помаранчева революція, Революція Гідності, Небесна сотня загинула, виборюючи цінності. Роками українські патріоти боролися за Донбас", – підкреслив президент США.



Він подякував Польщі за підтримку українців і зазначив, що ніколи не забуде, коли минулого року бачився з біженцями з України. Це були знесилені люди, які залишили своїх родичів. Поляки дали їм безпеку.



"Потрібно, щоби Росія заплатила ціну за свої зловживання. Будуть нові санкції оголошені разом із нашими міжнародними партнерами. Всі, хто відповідальний за цю війну, будуть покарані за злочини, вчинені росіянами. Потрібно чітко розуміти, коли ми дивимося вперед. Захист свободи – це не питання року чи якогось часу, це завжди важливо. І будуть ще важкі, гіркі дні. Це трагедія. Україна віддана боротьбі, а Сполучені Штати і міжнародні партнери мають підтримувати Україну в цьому. Наступного року буде саміт у Сполучених Штатах, щоб відзначити найпотужніший альянс в історії світу – НАТО. Нехай ніхто не сумнівається, відданість статті 5 і нашому Альянсу є непорушною з боку Сполучених Штатів. Росія це дуже добре знає – напад на одного – це напад на всіх", – підкреслив Байден.



Він додав, що за 2022 рік США створили потужну коаліцію проти російської агресії. Ця коаліція має покращувати безпеку для всіх.



"Я вважаю, зараз переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття. Потрібно захистити вічні принципи. Це вибір між надією і страхом, між свободою і несвободою, обмеженнями та можливостями", – підкреслив Байден.



Президент США зауважив, що треба бути союзниками, які виступають за світло, а не за темряву, за волю, а не за полон.



Сьогодні в Варшаві американський президент обговорював із Анджеєм Дудою подальшу підтримку України. До Польщі він прибув після неочікуваного візиту до Києва. У Варшаві Байден проведе і завтрашній день – з країнами Бухарестської девʼятки обговорюватимуть безпеку регіону.



Це – вже не перший виступ президента в Варшаві за час повномасштабного вторгнення. 26 березня, через місяць великої війни, американський президент прибув до Польщі та виголосив там промову, осовним посланням якої було те, що США стоять разом із народом України.

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Він думав, що використає енергію як зброю. Замість того ми працюємо над тим, щоб бути незалежними від енергетики Росії... Він потрапив у таку війну проти людини, яка зроблена зі сталі – це президент Зеленський. Демократичні країни стали сильнішими, а не слабшими. А він став слабкішим", – підкреслив Байден.Він згадав про рішучість народу Молдови, яка також хоче жити в свободі та незалежності."Один рік цієї війни. Вже немає ніяких сумнівів стосовно нашої коаліції, але він все ще піддає сумніву нашу здатність, піддає сумніву те, що НАТО буде обʼєднаним. Але НАТО не буде розділеним, ми не втомимось, ми будемо завжди підтримувати Україну", – запевнив він.На порядку денному зараз стоїть свобода. Коли в грудні президент Зеленський відвідав США, він сказав, що зараз іде битва за те, в якому світі житимуть діти і правнуки людей і в Україні, і в США, і в Польщі."Диктатор ніколи не може перемогти любов народу до свободи. Брутальність ніколи не зламає прагнень людей до свободи. Україна ніколи не дасть перемогу Росії. Бо вільні люди ніколи не погодяться жити в темряві і несвободі. Надзвичайна брутальність російських військ і найманців. Вони скоювали злочини проти людства, вони умисно цілили по цивільному населенню, використовували ґвалтування як зброю, викрадали дітей. Розбомбили вокзали, лікарні, пологові будинки", – зазначив він.І через рік після того, як почали падати бомби, Україна все ще незалежна і вільна. Від Херсона до Харкова українські бійці відвойовують свою територію."Декілька разів Генеральна асамблея ООН засуджувала російську агресію і є переважна підтримка в ООН. США і країни Європи не хочуть руйнувати Росію. Мільйони росіян хочуть жити в мирі зі своїми сусідами, не бути ворогами. Те, що відбувається – це трагедія. Путін вирішив розвʼязати цю війну, і він може зупинити цю війну. Але якщо Україна припинить боротися, то зникне з мапи. Потрібно забезпечити, щоб Україна могла сама себе захищати. Потрібно надавати ППО, танки, броньовані машини, щоб Україна могла захиститися", – наголосив він.ЄС збільшив допомогу до безпрецедентного рівня. Польща прихистила 1,5 млн українських біженців. Щедрість поляків є надзвичайною, а американці є обʼєднаними в своїй рішучості.Путін тим часом хотів заморити світ голодом, щоб Україна не могла експортувати зерно. Але міжнародна спільнота докладає зусиль, щоб відновити доступ до продуктів харчування."30 років тому Україна проголосила незалежність, потім була Помаранчева революція, Революція Гідності, Небесна сотня загинула, виборюючи цінності. Роками українські патріоти боролися за Донбас", – підкреслив президент США.Він подякував Польщі за підтримку українців і зазначив, що ніколи не забуде, коли минулого року бачився з біженцями з України. Це були знесилені люди, які залишили своїх родичів. Поляки дали їм безпеку."Потрібно, щоби Росія заплатила ціну за свої зловживання. Будуть нові санкції оголошені разом із нашими міжнародними партнерами. Всі, хто відповідальний за цю війну, будуть покарані за злочини, вчинені росіянами. Потрібно чітко розуміти, коли ми дивимося вперед. Захист свободи – це не питання року чи якогось часу, це завжди важливо. І будуть ще важкі, гіркі дні. Це трагедія. Україна віддана боротьбі, а Сполучені Штати і міжнародні партнери мають підтримувати Україну в цьому. Наступного року буде саміт у Сполучених Штатах, щоб відзначити найпотужніший альянс в історії світу – НАТО. Нехай ніхто не сумнівається, відданість статті 5 і нашому Альянсу є непорушною з боку Сполучених Штатів. Росія це дуже добре знає – напад на одного – це напад на всіх", – підкреслив Байден.Він додав, що за 2022 рік США створили потужну коаліцію проти російської агресії. Ця коаліція має покращувати безпеку для всіх."Я вважаю, зараз переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття. Потрібно захистити вічні принципи. Це вибір між надією і страхом, між свободою і несвободою, обмеженнями та можливостями", – підкреслив Байден.Президент США зауважив, що треба бути союзниками, які виступають за світло, а не за темряву, за волю, а не за полон.Сьогодні в Варшаві американський президент обговорював із Анджеєм Дудою подальшу підтримку України. До Польщі він прибув після неочікуваного візиту до Києва. У Варшаві Байден проведе і завтрашній день – з країнами Бухарестської девʼятки обговорюватимуть безпеку регіону.Це – вже не перший виступ президента в Варшаві за час повномасштабного вторгнення. 26 березня, через місяць великої війни, американський президент прибув до Польщі та виголосив там промову, осовним посланням якої було те, що США стоять разом із народом України.

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