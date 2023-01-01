Розмовний клуб української мови в Луцьку: хто вдосконалює знання





Безплатні уроки відбуваються щовівторка о 16:00, – розповіла Оксана Приймачок.



Зі слів кураторки клубу, заняття відвідують переважно люди старшого віку. Аби заговорити українською, декому вистачає від восьми до 10 уроків. Іншим потрібно більше часу.



"Старші люди – їм найважче. Вони не звикли вчитися в інтернеті, відвідувати онлайн курси. Вони хочуть живого спілкування. Основна трудність – це вимова. Дуже поширене "акання", тому що люди російськомовні. Також дуже поширений звук "ґ", хоча живуть в Україні", – говорить викладачка.



Вперше заняття з української відвідала 59-річна Олена з Бахмута Донецької області. До Луцька жінка приїхала у грудні минулого року. "Живемо на Україні, українці. Повинні розмовляти рідною мовою. Важко, іноді не знаєш, як сказати. Але нічого, всьому можна навчитися", – сказала жінка.



Також вперше до клубу розмовної української завітала цього дня 65-річна Валентина з Харкова. Пенсіонерка вимушено переїхала до Луцька у березні 2022-го. Зі слів жінки, українську вивчала у школі.



"Я почула про те, тут відбуваються уроки української мови, і дуже зраділа. Я розумію українську мову, навчалася в школі українській. Але я харків'янка, в нас російською мовою розмовляли", – каже переселенка.



Окрім переселенців із різних областей, розмовний клуб відвідують і жителі Луцька. Майже 10 місяців відвідує розмовний клуб 69-річний Володимир. Чоловік – колишній військовий, проживає в Луцьку впродовж останніх 35 років.



"Розмовляв російською, а зараз вирішив розмовляти українською. Вже говорю українською. Не завжди, але говорю. Пишу українською. Все добре", – додав пенсіонер.



Викладачка української мови Оксана Приймачок зазначила: клуб створили при університеті в березні 2022-го для переселенців, які в час повномасштабного вторгнення вимушено переїхали до Луцька та виявили бажання вивчати українську.



Додає: за 11 місяців роботи розмовний клуб української мови відвідали понад 200 людей, в тому числі й переселенці.

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