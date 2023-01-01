Розмовний клуб української мови в Луцьку: хто вдосконалює знання
Сьогодні, 08:19
У Міжнародний день рідної мови, 21 лютого, в розмовному клубі української при Волинському національному університеті провели чергове заняття.
Безплатні уроки відбуваються щовівторка о 16:00, – розповіла Суспільному доцентка кафедри української мови Оксана Приймачок.
Зі слів кураторки клубу, заняття відвідують переважно люди старшого віку. Аби заговорити українською, декому вистачає від восьми до 10 уроків. Іншим потрібно більше часу.
"Старші люди – їм найважче. Вони не звикли вчитися в інтернеті, відвідувати онлайн курси. Вони хочуть живого спілкування. Основна трудність – це вимова. Дуже поширене "акання", тому що люди російськомовні. Також дуже поширений звук "ґ", хоча живуть в Україні", – говорить викладачка.
Вперше заняття з української відвідала 59-річна Олена з Бахмута Донецької області. До Луцька жінка приїхала у грудні минулого року. "Живемо на Україні, українці. Повинні розмовляти рідною мовою. Важко, іноді не знаєш, як сказати. Але нічого, всьому можна навчитися", – сказала жінка.
Також вперше до клубу розмовної української завітала цього дня 65-річна Валентина з Харкова. Пенсіонерка вимушено переїхала до Луцька у березні 2022-го. Зі слів жінки, українську вивчала у школі.
"Я почула про те, тут відбуваються уроки української мови, і дуже зраділа. Я розумію українську мову, навчалася в школі українській. Але я харків'янка, в нас російською мовою розмовляли", – каже переселенка.
Окрім переселенців із різних областей, розмовний клуб відвідують і жителі Луцька. Майже 10 місяців відвідує розмовний клуб 69-річний Володимир. Чоловік – колишній військовий, проживає в Луцьку впродовж останніх 35 років.
"Розмовляв російською, а зараз вирішив розмовляти українською. Вже говорю українською. Не завжди, але говорю. Пишу українською. Все добре", – додав пенсіонер.
Викладачка української мови Оксана Приймачок зазначила: клуб створили при університеті в березні 2022-го для переселенців, які в час повномасштабного вторгнення вимушено переїхали до Луцька та виявили бажання вивчати українську.
Додає: за 11 місяців роботи розмовний клуб української мови відвідали понад 200 людей, в тому числі й переселенці.
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Безплатні уроки відбуваються щовівторка о 16:00, – розповіла Суспільному доцентка кафедри української мови Оксана Приймачок.
Зі слів кураторки клубу, заняття відвідують переважно люди старшого віку. Аби заговорити українською, декому вистачає від восьми до 10 уроків. Іншим потрібно більше часу.
"Старші люди – їм найважче. Вони не звикли вчитися в інтернеті, відвідувати онлайн курси. Вони хочуть живого спілкування. Основна трудність – це вимова. Дуже поширене "акання", тому що люди російськомовні. Також дуже поширений звук "ґ", хоча живуть в Україні", – говорить викладачка.
Вперше заняття з української відвідала 59-річна Олена з Бахмута Донецької області. До Луцька жінка приїхала у грудні минулого року. "Живемо на Україні, українці. Повинні розмовляти рідною мовою. Важко, іноді не знаєш, як сказати. Але нічого, всьому можна навчитися", – сказала жінка.
Також вперше до клубу розмовної української завітала цього дня 65-річна Валентина з Харкова. Пенсіонерка вимушено переїхала до Луцька у березні 2022-го. Зі слів жінки, українську вивчала у школі.
"Я почула про те, тут відбуваються уроки української мови, і дуже зраділа. Я розумію українську мову, навчалася в школі українській. Але я харків'янка, в нас російською мовою розмовляли", – каже переселенка.
Окрім переселенців із різних областей, розмовний клуб відвідують і жителі Луцька. Майже 10 місяців відвідує розмовний клуб 69-річний Володимир. Чоловік – колишній військовий, проживає в Луцьку впродовж останніх 35 років.
"Розмовляв російською, а зараз вирішив розмовляти українською. Вже говорю українською. Не завжди, але говорю. Пишу українською. Все добре", – додав пенсіонер.
Викладачка української мови Оксана Приймачок зазначила: клуб створили при університеті в березні 2022-го для переселенців, які в час повномасштабного вторгнення вимушено переїхали до Луцька та виявили бажання вивчати українську.
Додає: за 11 місяців роботи розмовний клуб української мови відвідали понад 200 людей, в тому числі й переселенці.
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