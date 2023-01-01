Курс валют у Луцьку 22 лютого
Сьогодні, 09:00
22 лютого готівковий курс долара становить 39.45, продають його за 39.64.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.75, а продають за – 42.08.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,84.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.75, а продають за – 42.08.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,84.
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