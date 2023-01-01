ЗСУ за добу ліквідували ще 620 російських окупантів

ЗСУ за добу ліквідували ще 620 російських окупантів
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 620 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3334 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7) од,

артилерійських систем – 2345 (+7) од,

РСЗВ – 471 (+0) од,

засобів ППО ‒ 243 (+0) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),

крилатих ракет ‒ 873 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2) од,

спеціальної техніки ‒ 226 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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