ЗСУ за добу ліквідували ще 620 російських окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3334 (+8) од,



бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7) од,



артилерійських систем – 2345 (+7) од,



РСЗВ – 471 (+0) од,



засобів ППО ‒ 243 (+0) од,



літаків – 299 (+0) од,



гелікоптерів – 287 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),



крилатих ракет ‒ 873 (+0),



кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2) од,



спеціальної техніки ‒ 226 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 620 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,танків ‒ 3334 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7) од,артилерійських систем – 2345 (+7) од,РСЗВ – 471 (+0) од,засобів ППО ‒ 243 (+0) од,літаків – 299 (+0) од,гелікоптерів – 287 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),крилатих ракет ‒ 873 (+0),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2) од,спеціальної техніки ‒ 226 (+0).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію