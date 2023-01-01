ЗСУ за добу ліквідували ще 620 російських окупантів
Сьогодні, 09:20
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 620 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3334 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7) од,
артилерійських систем – 2345 (+7) од,
РСЗВ – 471 (+0) од,
засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптерів – 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),
крилатих ракет ‒ 873 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2) од,
спеціальної техніки ‒ 226 (+0).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3334 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7) од,
артилерійських систем – 2345 (+7) од,
РСЗВ – 471 (+0) од,
засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптерів – 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),
крилатих ракет ‒ 873 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2) од,
спеціальної техніки ‒ 226 (+0).
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