Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Олександра Бандуру

Олександра Бандуру.



Про це



"Сьогодні, 22 лютого, додому востаннє повертається наш захисник Олександр Бандура, який загинув за Україну. Орієнтовно об 11 :00 годині вийдемо і зустрінемо його, низько схиляючи голову, живим коридором. Домовину з тілом провезуть центральною вулицею до будинку покійного. О 14:00 відспівування у Свято-Михайлівському храмі села Кримне!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що Олександр Бандура у ході проведення антитерористичної операції 2 вересня 2014 року був мобілізований до лав ЗСУ. Знаходився у розпорядженні 24-ої окремої механізованої бригади, яка захищала м. Лисичанськ, села Кримське, Жолобок, Донецьке, Гірське, Тошковка, блокпости Бахмутської траси. Звільнений у запас 18 вересня 2015 року.



24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, був мобілізований до лав ЗСУ та перебував у розпорядженні 14 ОМБ.



Після третього поранення 1.12.2022 року, перебуваючи на реабілітації, востаннє бачився з сім’єю, та вже 22 січня знов повернувся до лав ЗСУ.



15 лютого в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання загинув наш Герой.



Понад усе він любив рідне село, свою сім’ю і свою Батьківщину, яку захищав до останнього подиху.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 лютого, Волинь зустріне загиблого воїна з села Кримне Дубечненської громадиПро це повідомляють у групі "Ліцей села Кримне"."Сьогодні, 22 лютого, додому востаннє повертається наш захисник Олександр Бандура, який загинув за Україну. Орієнтовно об 11 :00 годині вийдемо і зустрінемо його, низько схиляючи голову, живим коридором. Домовину з тілом провезуть центральною вулицею до будинку покійного. О 14:00 відспівування у Свято-Михайлівському храмі села Кримне!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Олександр Бандура у ході проведення антитерористичної операції 2 вересня 2014 року був мобілізований до лав ЗСУ. Знаходився у розпорядженні 24-ої окремої механізованої бригади, яка захищала м. Лисичанськ, села Кримське, Жолобок, Донецьке, Гірське, Тошковка, блокпости Бахмутської траси. Звільнений у запас 18 вересня 2015 року.24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, був мобілізований до лав ЗСУ та перебував у розпорядженні 14 ОМБ.Після третього поранення 1.12.2022 року, перебуваючи на реабілітації, востаннє бачився з сім’єю, та вже 22 січня знов повернувся до лав ЗСУ.Понад усе він любив рідне село, свою сім’ю і свою Батьківщину, яку захищав до останнього подиху.

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