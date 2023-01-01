Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Олександра Бандуру
Сьогодні, 09:32
Сьогодні, 22 лютого, Волинь зустріне загиблого воїна з села Кримне Дубечненської громади Олександра Бандуру.
Про це повідомляють у групі "Ліцей села Кримне".
"Сьогодні, 22 лютого, додому востаннє повертається наш захисник Олександр Бандура, який загинув за Україну. Орієнтовно об 11 :00 годині вийдемо і зустрінемо його, низько схиляючи голову, живим коридором. Домовину з тілом провезуть центральною вулицею до будинку покійного. О 14:00 відспівування у Свято-Михайлівському храмі села Кримне!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Олександр Бандура у ході проведення антитерористичної операції 2 вересня 2014 року був мобілізований до лав ЗСУ. Знаходився у розпорядженні 24-ої окремої механізованої бригади, яка захищала м. Лисичанськ, села Кримське, Жолобок, Донецьке, Гірське, Тошковка, блокпости Бахмутської траси. Звільнений у запас 18 вересня 2015 року.
24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, був мобілізований до лав ЗСУ та перебував у розпорядженні 14 ОМБ.
Після третього поранення 1.12.2022 року, перебуваючи на реабілітації, востаннє бачився з сім’єю, та вже 22 січня знов повернувся до лав ЗСУ.
15 лютого в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання загинув наш Герой.
Понад усе він любив рідне село, свою сім’ю і свою Батьківщину, яку захищав до останнього подиху.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють у групі "Ліцей села Кримне".
"Сьогодні, 22 лютого, додому востаннє повертається наш захисник Олександр Бандура, який загинув за Україну. Орієнтовно об 11 :00 годині вийдемо і зустрінемо його, низько схиляючи голову, живим коридором. Домовину з тілом провезуть центральною вулицею до будинку покійного. О 14:00 відспівування у Свято-Михайлівському храмі села Кримне!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Олександр Бандура у ході проведення антитерористичної операції 2 вересня 2014 року був мобілізований до лав ЗСУ. Знаходився у розпорядженні 24-ої окремої механізованої бригади, яка захищала м. Лисичанськ, села Кримське, Жолобок, Донецьке, Гірське, Тошковка, блокпости Бахмутської траси. Звільнений у запас 18 вересня 2015 року.
24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, був мобілізований до лав ЗСУ та перебував у розпорядженні 14 ОМБ.
Після третього поранення 1.12.2022 року, перебуваючи на реабілітації, востаннє бачився з сім’єю, та вже 22 січня знов повернувся до лав ЗСУ.
15 лютого в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання загинув наш Герой.
Понад усе він любив рідне село, свою сім’ю і свою Батьківщину, яку захищав до останнього подиху.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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