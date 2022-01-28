На Волині 57-річний водій на блокпосту намагався відкупитися від патрульних

На Волині 57-річний водій на блокпосту намагався відкупитися від патрульних
Щоб уникнути відповідальності за правопорушення, водій пропонував патрульним міста Ковель неправомірну вигоду.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 21 лютого, під час несення служби на одному із блокпостів, патрульні зупинили керманича вантажівки Renault Premium з напівпричепом, на якому були відсутні світловідбивні елементи та розпізнаваючі знаки.

Під час перевірки документів 57-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення від відповідальності. Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли.

Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.


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Теги: Волинь, Ковель, хабар
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