На Волині 57-річний водій на блокпосту намагався відкупитися від патрульних
Сьогодні, 10:12
Щоб уникнути відповідальності за правопорушення, водій пропонував патрульним міста Ковель неправомірну вигоду.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 21 лютого, під час несення служби на одному із блокпостів, патрульні зупинили керманича вантажівки Renault Premium з напівпричепом, на якому були відсутні світловідбивні елементи та розпізнаваючі знаки.
Під час перевірки документів 57-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення від відповідальності. Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли.
Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 21 лютого, під час несення служби на одному із блокпостів, патрульні зупинили керманича вантажівки Renault Premium з напівпричепом, на якому були відсутні світловідбивні елементи та розпізнаваючі знаки.
Під час перевірки документів 57-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення від відповідальності. Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли.
Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.
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