Російські окупанти обстрілюють Харків





Про це повідомили голова ОВА



"Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні", – написав мер міста.



Станом на зараз, 10.46, повітряна тривога оголошена по всій країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти б'ють по Харкову, у місті лунають вибухи.Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов "Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні", – написав мер міста.Станом на зараз, 10.46, повітряна тривога оголошена по всій країні.

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