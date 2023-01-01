Російські окупанти обстрілюють Харків

Російські окупанти обстрілюють Харків
Російські окупанти б'ють по Харкову, у місті лунають вибухи.

Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

"Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні", – написав мер міста.

Станом на зараз, 10.46, повітряна тривога оголошена по всій країні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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