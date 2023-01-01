Російські окупанти обстрілюють Харків
Сьогодні, 10:46
Російські окупанти б'ють по Харкову, у місті лунають вибухи.
Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
"Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні", – написав мер міста.
Станом на зараз, 10.46, повітряна тривога оголошена по всій країні.
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Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
"Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні", – написав мер міста.
Станом на зараз, 10.46, повітряна тривога оголошена по всій країні.
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