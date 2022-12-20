51-річній волинянці гельмінти знищили печінку та жовчний міхур





Про це



Пацієнтка - 51-річна мешканка Волині. Зле їй стало три місяці тому. Усе почалося з нудоти та болю в правому підребер'ї. Жінка звернулась до лікарів, однак причини погіршення стану ті не виявили.



Протягом наступного місяця їй значно погіршало. Від болю Людмила майже перестала спати. Висока температура та слабкість забирали останні сили. Згодом додалася жовтяниця. Ще низка обстежень – і медики діагностували у жінки альвеококоз правої долі печінки.



Альвеококоз - важке паразитарне захворювання, спричинене одним з видів гельмінтів. Джерелом поширення є дикі тварини, зокрема, гризуни, які виділяють заповнені яйцями частинки у довкілля. До людини личинки паразитів потрапляють через травну систему.



Найчастіше так стається під час контакту з немитою їжею: на полюванні, під час збору ягід чи лісових продуктів та навіть після контакту з собаками чи котами.



Личинки осідають в печінці, легенях, рідше - у структурах головного мозку. Їхня довжина сягає 7 мм.



Оперативне втручання несе значні ризики і можливе лише у 15-20% хворих. Причина - пізнє звернення, коли життєво важливі структури уражені критично.



Спеціалісти Центру хірургії Лікарні Святого Пантелеймона після детальної діагностики, зокрема, комп'ютерної томографії, дійшли висновку - оперативне втручання можливе.



Права частка печінки разом з її великими судинами та жовчним міхуром були уражені. Саме тому в ході операції хірурги виконали радикальне втручання - видалення правої частки печінки та жовчного міхура. Операція тривала три години.



Після втручання пацінтка провела три дні в реанімації під пильним наглядом лікарів інтенсивної терапії. А ще сім днів - у відділенні хірургії.



Зараз із жінкою все добре. Тепер на неї чекає реабілітація та контрольний огляд за два тижні.



Захворювання – рідкісне та становить 1,37 – 3,85 на 100 000 населення. На Львівщині, згідно зі статистикою, щороку оперують до 20 людей з альвеококозом. Через надто пізнє звернення до спеціалістів частину таких пацієнтів не вдається врятувати.



"Дякуємо команді Центру хірургії, зокрема, провідному хірургу Юрію Шаварову, хірургам Володимиру Федонюку, Ігорю Середі, анестезіологу Степану Гудзану та операційній сестрі Лілії Ставарській за ефективну злагоджену роботу! Ця історія розміщена на прохання самої пацієнтки. Жінка просить усіх, хто це прочитає, уважніше піклуватися про своє здоров'я та за будь-яких змін самопочуття - звертатися до лікарів за допомогою", - наголошують у медоб`єднанні Львова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7-міліметрові паразити мало не позбавили волинянку життя. У Львові хірурги врятували пацієнтку, якій рідкісні гельмінти знищили печінку та жовчний міхур. Прооперували жінку в Лікарні Святого Пантелеймона.Про це повідомили на сторінці першого медичного об'єднання Львова.Пацієнтка - 51-річна мешканка Волині. Зле їй стало три місяці тому. Усе почалося з нудоти та болю в правому підребер'ї. Жінка звернулась до лікарів, однак причини погіршення стану ті не виявили.Протягом наступного місяця їй значно погіршало. Від болюмайже перестала спати. Висока температура та слабкість забирали останні сили. Згодом додалася жовтяниця. Ще низка обстежень – і медики діагностували у жінки альвеококоз правої долі печінки.Альвеококоз - важке паразитарне захворювання, спричинене одним з видів гельмінтів. Джерелом поширення є дикі тварини, зокрема, гризуни, які виділяють заповнені яйцями частинки у довкілля. До людини личинки паразитів потрапляють через травну систему.Найчастіше так стається під час контакту з немитою їжею: на полюванні, під час збору ягід чи лісових продуктів та навіть після контакту з собаками чи котами.Личинки осідають в печінці, легенях, рідше - у структурах головного мозку. Їхня довжина сягає 7 мм.Оперативне втручання несе значні ризики і можливе лише у 15-20% хворих. Причина - пізнє звернення, коли життєво важливі структури уражені критично.Спеціалісти Центру хірургії Лікарні Святого Пантелеймона після детальної діагностики, зокрема, комп'ютерної томографії, дійшли висновку - оперативне втручання можливе.Права частка печінки разом з її великими судинами та жовчним міхуром були уражені. Саме тому в ході операції хірурги виконали радикальне втручання - видалення правої частки печінки та жовчного міхура. Операція тривала три години.Після втручання пацінтка провела три дні в реанімації під пильним наглядом лікарів інтенсивної терапії. А ще сім днів - у відділенні хірургії.Зараз із жінкою все добре. Тепер на неї чекає реабілітація та контрольний огляд за два тижні.Захворювання – рідкісне та становить 1,37 – 3,85 на 100 000 населення. На Львівщині, згідно зі статистикою, щороку оперують до 20 людей з альвеококозом. Через надто пізнє звернення до спеціалістів частину таких пацієнтів не вдається врятувати."Дякуємо команді Центру хірургії, зокрема, провідному хірургу Юрію Шаварову, хірургам Володимиру Федонюку, Ігорю Середі, анестезіологу Степану Гудзану та операційній сестрі Лілії Ставарській за ефективну злагоджену роботу! Ця історія розміщена на прохання самої пацієнтки. Жінка просить усіх, хто це прочитає, уважніше піклуватися про своє здоров'я та за будь-яких змін самопочуття - звертатися до лікарів за допомогою", - наголошують у медоб`єднанні Львова.

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