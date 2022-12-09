У Луцьку розшукали чоловіка, який кілька днів тому втік з лікарні

Деркача Валерія Миколайовича, 30 серпня 1967 року народження, жителя Луцька, який кілька днів тому втік з лікарні.



Про це сьогодні, 22 лютого, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



У поліції зазначили, що життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує. Жодних протиправних дій щодо нього не скоєно.



Нагадаємо, що вранці 19 лютого 2023 року





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