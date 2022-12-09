У Луцьку розшукали чоловіка, який кілька днів тому втік з лікарні

У Луцьку розшукали чоловіка, який кілька днів тому втік з лікарні
Волинські оперативники розшукали Деркача Валерія Миколайовича, 30 серпня 1967 року народження, жителя Луцька, який кілька днів тому втік з лікарні.

Про це сьогодні, 22 лютого, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

У поліції зазначили, що життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує. Жодних протиправних дій щодо нього не скоєно.

Нагадаємо, що вранці 19 лютого 2023 року чоловік покинув лікувальний заклад по вулиці Теремнівській та його місцезнаходження було невідоме.


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Теги: Луцьк, розшук, поліція
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