У Бахмуті загинув Герой з Волині Сергій Мохнар

Сергій Мохнар.



Про це Віктор Регешук на своїй сторінці у фейсбуці.



"У війні з російським агресором 18 лютого в місті Бахмут Донецької області загинув герой нашої громади Мохнар Сергій Аврамович, 1971 року народження. Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі. Приносимо співчуття батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну - захиснику!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи незалежність України, загинув воїн із села Старосілля Колківської громадиПро це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."У війні з російським агресором 18 лютого в місті Бахмут Донецької області загинув герой нашої громади Мохнар Сергій Аврамович, 1971 року народження. Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі. Приносимо співчуття батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну - захиснику!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

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