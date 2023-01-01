У Бахмуті загинув Герой з Волині Сергій Мохнар
Сьогодні, 09:52
Захищаючи незалежність України, загинув воїн із села Старосілля Колківської громади Сергій Мохнар.
Про це повідомив Віктор Регешук на своїй сторінці у фейсбуці.
"У війні з російським агресором 18 лютого в місті Бахмут Донецької області загинув герой нашої громади Мохнар Сергій Аврамович, 1971 року народження. Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі. Приносимо співчуття батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну - захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Віктор Регешук на своїй сторінці у фейсбуці.
"У війні з російським агресором 18 лютого в місті Бахмут Донецької області загинув герой нашої громади Мохнар Сергій Аврамович, 1971 року народження. Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі. Приносимо співчуття батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну - захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Бахмуті загинув Герой з Волині Сергій Мохнар
Сьогодні, 09:52
Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Олександра Бандуру
Сьогодні, 09:32
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 09:25
Медіа