У Бахмуті загинув Герой з Волині Сергій Мохнар

У Бахмуті загинув Герой з Волині Сергій Мохнар
Захищаючи незалежність України, загинув воїн із села Старосілля Колківської громади Сергій Мохнар.

Про це повідомив Віктор Регешук на своїй сторінці у фейсбуці.

"У війні з російським агресором 18 лютого в місті Бахмут Донецької області загинув герой нашої громади Мохнар Сергій Аврамович, 1971 року народження. Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі. Приносимо співчуття батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну - захиснику!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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