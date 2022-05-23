На Куп'янському напрямку загинув волинянин Олександр Бандура

На Куп'янському напрямку загинув волинянин Олександр Бандура
У бою за нашу Батьківщину загинув житель села Кримне Бандура Олександр Іванович 1974 року народження.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

Герой загинув під час виконання бойового завдання 15 лютого 2023 року в районі населеного пункту Гряниківка Куп’янського району Харківської області.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. У цю гірку мить поділяємо горе сім’ї та разом з ними тужимо в глибокій скорботі.

Доземно вклоняємося пам’яті Олександра Івановича, який віддав власне життя за майбутню Перемогу», – йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять, честь і слава!

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Теги: Бандура, загинув, Кримне, війна, Росія, військовий
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