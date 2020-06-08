У Рованцях продають недобудований супермаркет за 32 мільйони гривень. ФОТО

У Рованцях продають недобудований супермаркет за 32 мільйони гривень. ФОТО
У селі Рованці виставили на продаж об'єкт незавершеного будівництва супермаркету.

Об'єкт виставили на аукціон на електронній системі публічних закупівель «Прозоро», пише ВСН.

9 лютого на продаж виставили недобудований супермаркет загальною площею 1690 квадратний метрів. Об'єкт розташований на вулиці Калинова, 39 в селі Рованці Боратинської громади.

Будівництво супермаркету реалізувалося на 38%: є фундамент, стіни, перегородки і перекриття.
У Рованцях продають недобудований супермаркет за 32 мільйони гривень. ФОТО

До слова, зазначається, що цільовим призначенням ділянки, де розміщується супермаркет, є ведення особистого селянського господарства.
У Рованцях продають недобудований супермаркет за 32 мільйони гривень. ФОТО

Аукціон відбудеться 28 лютого 2023 року. Початкова ціна лоту, визначена організатором, - 32,8 мільйона гривень.
У Рованцях продають недобудований супермаркет за 32 мільйони гривень. ФОТО

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Теги: Рованці, супермаркет, аукціон
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