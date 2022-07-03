Дружини двох Героїв з Волині отримали посмертні ордени чоловіків

Бойміструк Віктор Юрійович та Дмитрук Анатолій Олександрович, на жаль, посмертно.



Про це повідомили у Поворській громаді.



Відзнаки Президента України вручили 17 лютого 2023 року в приміщенні Поворської сільської ради дружинам військовослужбовців, які загинули під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донецької області, мужньо захищаючи рідну землю від ворога.





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