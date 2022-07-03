Дружини двох Героїв з Волині отримали посмертні ордени чоловіків
19 лютий, 23:00
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджені відзнаками Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня українські захисники, герої Поворської громади Бойміструк Віктор Юрійович та Дмитрук Анатолій Олександрович, на жаль, посмертно.
Про це повідомили у Поворській громаді.
Відзнаки Президента України вручили 17 лютого 2023 року в приміщенні Поворської сільської ради дружинам військовослужбовців, які загинули під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донецької області, мужньо захищаючи рідну землю від ворога.
Про загибель Віктора Бойміструка із села Озерне, що на Ковельщині стало відомо у червні 2022 року. Анатолій Дмитрук загинув у бою 18 травня біля населеного пункту Яковлівка Бахмутського району, що на Донеччині.
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Про це повідомили у Поворській громаді.
Відзнаки Президента України вручили 17 лютого 2023 року в приміщенні Поворської сільської ради дружинам військовослужбовців, які загинули під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донецької області, мужньо захищаючи рідну землю від ворога.
Про загибель Віктора Бойміструка із села Озерне, що на Ковельщині стало відомо у червні 2022 року. Анатолій Дмитрук загинув у бою 18 травня біля населеного пункту Яковлівка Бахмутського району, що на Донеччині.
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