20 лютого на Волині: гортаючи календар

20 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у співвласника групи компаній «Модерн-Експо» Петра Пилипюка (на фото).

Також 20 лютого розпочинається новий рік у житті керівника хору «Подвиг» Оксани Джиги.

Іменинники сьогоднішнього дня – Лука, Федір, Порфирій.

Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття та життєвих перемог.

Цей день у 2014 році ознаменувався трагічними подіями для України та Волині зокрема.

День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Метою цього дня є увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Космічне сало» для козаків: Добрі новини від ВолиньPost за 19 лютого
19 лютий, 23:32
Дружини двох Героїв з Волині отримали посмертні ордени чоловіків
19 лютий, 23:00
На Куп'янському напрямку загинув волинянин Олександр Бандура
19 лютий, 22:23
У Рованцях продають недобудований супермаркет за 32 мільйони гривень. ФОТО
19 лютий, 21:30
Схожі новини
19 лютого на Волині: гортаючи календар 19 лютого на Волині: гортаючи календар
19 лютий, 00:00
17 лютого на Волині: гортаючи календар 17 лютого на Волині: гортаючи календар
17 лютий, 00:00
15 лютого на Волині: гортаючи календар 15 лютого на Волині: гортаючи календар
15 лютий, 00:00
14 лютого на Волині: гортаючи календар 14 лютого на Волині: гортаючи календар
14 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
20 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Космічне сало» для козаків: Добрі новини від ВолиньPost за 19 лютого
19 лютий, 23:32
 0
Дружини двох Героїв з Волині отримали посмертні ордени чоловіків
19 лютий, 23:00
 0
На Куп'янському напрямку загинув волинянин Олександр Бандура
19 лютий, 22:23
 0
У Рованцях продають недобудований супермаркет за 32 мільйони гривень. ФОТО
19 лютий, 21:30
 0
Медіа
відео
1/8