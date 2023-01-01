«Космічне сало» для козаків: Добрі новини від ВолиньPost за 19 лютого

19 лютого

Щовечора у рубриціділимося з вами порцією позитиву. І вкотре доводимо: щось світле є таки у кожному дні, особливо, коли у нас є такі волонтери і такі сталеві воїни.Сьогодні,, ми писали про таке:Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у суботу, 18 лютого, заявив, що його країна готова в рамках коаліції надати Україні винищувачі Міг-29.Віримо у наших сталевих воїнів! За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.Загальні бойові втрати противника на 19 лютого орієнтовно склали:- особового складу - близько 142860 (+590) осіб ліквідовано,- танків - 3310 (+7 од,- бойових броньованих машин - 6545 (+12) од,- артилерійських систем - 6545 (+12) од,- РСЗВ - 469 (+0) од,- засоби ППО - 243 (+0) од,- літаків - 298 (+0) од,- гелікоптерів - 287 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+0),- крилаті ракети - 873 (+2),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+0) од,- спеціальна техніка - 224 (+1).На території Лісівничого молодіжного центру у Воротневі, що у «Ківерцівському лісовому господарстві», запрацював лісовий буккросинг.Загалом ідея буккросингу проста: людина, прочитавши книгу, має залишити її («звільнити») у громадському місці (парку, кафе, поїзді, станції метро чи, у лісі), щоб хтось інший зміг знову її прочитати.Українські прикордонники відбили десяток ворожих атак на східному фронті, сім з них - на Бахмутському напрямку. При цьому нашим захисникам вдалося ліквідувати 40 загарбників.У Луцькому ліцеї № 1 волонтери, серед яких вчителі та батьки учнів, виготовляють "космічне сало" – приправлене перцем і паприкою мелене сало з часником. Від початку повномасштабної війни приготували для військових 13 тонн поживного продукту."Космічним" сало назвали волонтери, говорить Олена Кічук, через вигляд готових пакунків. На етикетці зобразили бойових котиків у військовому спорядженні.Одинадцять місяців 45-річний Дмитро Нілов разом з дружиною та двома доньками живе у Луцьку. В обласному центрі Волині тату-майстер відкрив власний кабінет. У Луцьку взявся за десяту за рахунком роботу. Цього разу майстру замовили тату трьох козаків, які пишаються, що підіймають прапор України.