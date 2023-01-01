«Космічне сало» для козаків: Добрі новини від ВолиньPost за 19 лютого
19 лютий, 23:32
Щовечора у рубриці Добрі новини від ВолиньPost ділимося з вами порцією позитиву. І вкотре доводимо: щось світле є таки у кожному дні, особливо, коли у нас є такі волонтери і такі сталеві воїни.
Сьогодні, 19 лютого, ми писали про таке:
Польща готова надати Україні винищувачі Міг-29
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у суботу, 18 лютого, заявив, що його країна готова в рамках коаліції надати Україні винищувачі Міг-29.
ЗСУ відбили 12 атак російських окупантів
Віримо у наших сталевих воїнів! За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.
Росія вже втратила понад 142 тисячі своїх солдат
Загальні бойові втрати противника на 19 лютого орієнтовно склали:
- особового складу - близько 142860 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 3310 (+7 од,
- бойових броньованих машин - 6545 (+12) од,
- артилерійських систем - 6545 (+12) од,
- РСЗВ - 469 (+0) од,
- засоби ППО - 243 (+0) од,
- літаків - 298 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+0),
- крилаті ракети - 873 (+2),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+0) од,
- спеціальна техніка - 224 (+1).
Біля Луцька запрацював лісовий буккросинг
На території Лісівничого молодіжного центру у Воротневі, що у «Ківерцівському лісовому господарстві», запрацював лісовий буккросинг.
Загалом ідея буккросингу проста: людина, прочитавши книгу, має залишити її («звільнити») у громадському місці (парку, кафе, поїзді, станції метро чи, у лісі), щоб хтось інший зміг знову її прочитати.
Прикордонники стримали спроби штурму росіян на Сході
Українські прикордонники відбили десяток ворожих атак на східному фронті, сім з них - на Бахмутському напрямку. При цьому нашим захисникам вдалося ліквідувати 40 загарбників.
У Луцьку для військових готують «Космічне сало»
У Луцькому ліцеї № 1 волонтери, серед яких вчителі та батьки учнів, виготовляють "космічне сало" – приправлене перцем і паприкою мелене сало з часником. Від початку повномасштабної війни приготували для військових 13 тонн поживного продукту.
"Космічним" сало назвали волонтери, говорить Олена Кічук, через вигляд готових пакунків. На етикетці зобразили бойових котиків у військовому спорядженні.
Тату-майстер з Рубіжного б'є патріотичні малюнки у Луцьку
Одинадцять місяців 45-річний Дмитро Нілов разом з дружиною та двома доньками живе у Луцьку. В обласному центрі Волині тату-майстер відкрив власний кабінет. У Луцьку взявся за десяту за рахунком роботу. Цього разу майстру замовили тату трьох козаків, які пишаються, що підіймають прапор України.
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Сьогодні, 19 лютого, ми писали про таке:
Польща готова надати Україні винищувачі Міг-29
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у суботу, 18 лютого, заявив, що його країна готова в рамках коаліції надати Україні винищувачі Міг-29.
ЗСУ відбили 12 атак російських окупантів
Віримо у наших сталевих воїнів! За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.
Росія вже втратила понад 142 тисячі своїх солдат
Загальні бойові втрати противника на 19 лютого орієнтовно склали:
- особового складу - близько 142860 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 3310 (+7 од,
- бойових броньованих машин - 6545 (+12) од,
- артилерійських систем - 6545 (+12) од,
- РСЗВ - 469 (+0) од,
- засоби ППО - 243 (+0) од,
- літаків - 298 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+0),
- крилаті ракети - 873 (+2),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+0) од,
- спеціальна техніка - 224 (+1).
Біля Луцька запрацював лісовий буккросинг
На території Лісівничого молодіжного центру у Воротневі, що у «Ківерцівському лісовому господарстві», запрацював лісовий буккросинг.
Загалом ідея буккросингу проста: людина, прочитавши книгу, має залишити її («звільнити») у громадському місці (парку, кафе, поїзді, станції метро чи, у лісі), щоб хтось інший зміг знову її прочитати.
Прикордонники стримали спроби штурму росіян на Сході
Українські прикордонники відбили десяток ворожих атак на східному фронті, сім з них - на Бахмутському напрямку. При цьому нашим захисникам вдалося ліквідувати 40 загарбників.
У Луцьку для військових готують «Космічне сало»
У Луцькому ліцеї № 1 волонтери, серед яких вчителі та батьки учнів, виготовляють "космічне сало" – приправлене перцем і паприкою мелене сало з часником. Від початку повномасштабної війни приготували для військових 13 тонн поживного продукту.
"Космічним" сало назвали волонтери, говорить Олена Кічук, через вигляд готових пакунків. На етикетці зобразили бойових котиків у військовому спорядженні.
Тату-майстер з Рубіжного б'є патріотичні малюнки у Луцьку
Одинадцять місяців 45-річний Дмитро Нілов разом з дружиною та двома доньками живе у Луцьку. В обласному центрі Волині тату-майстер відкрив власний кабінет. У Луцьку взявся за десяту за рахунком роботу. Цього разу майстру замовили тату трьох козаків, які пишаються, що підіймають прапор України.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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