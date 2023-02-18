Польща готова надати Україні винищувачі Міг-29

Матеуш Моравецький у суботу, 18 лютого, заявив, що його країна готова в рамках коаліції надати Україні винищувачі Міг-29.



Про це повідомляє RMF, з посиланням на його слова під час Мюнхенської безпекової конференції, передає



«Сьогодні ми можемо говорити про передачу наших Міг-29 у рамках ширшої коаліції, і ми готові до цього. Ми також надихаємо інших робити це», - заявив Моравецький.



Він зазначив, що зараз широко обговорюють тему передачі цих винищувачів Україні. Польській прем'єр відзначив чітку позицію Польщі, яка передбачає її участь у ширшій коаліції.



«Це не стосується наших найсучасніших винищувачів, яких нам поки що не вистачає», - наголосив він.



Водночас, Моравецький згадав, що під час останнього ракетного обстрілу українські сили ППО збили майже 100 відсотків ракет, які випустила росія. Він наголосив, що це дуже хороший результат.



«Але, звичайно, це стосується Києва та деяких частин України. Своєю чергою ми бачимо, що в районі Львова ці ракети досягають своєї цілі. Це означає, що ми повинні намагатися збалансувати перевагу росії в повітрі, тобто допомогти Україні захиститися і в повітрі», - сказав польський прем'єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Польщіу суботу, 18 лютого, заявив, що його країна готова в рамках коаліції надати Україні винищувачі Міг-29.Про це повідомляє RMF, з посиланням на його слова під час Мюнхенської безпекової конференції, передає Слово і Діло. «Сьогодні ми можемо говорити про передачу наших Міг-29 у рамках ширшої коаліції, і ми готові до цього. Ми також надихаємо інших робити це», - заявив Моравецький.Він зазначив, що зараз широко обговорюють тему передачі цих винищувачів Україні. Польській прем'єр відзначив чітку позицію Польщі, яка передбачає її участь у ширшій коаліції.«Це не стосується наших найсучасніших винищувачів, яких нам поки що не вистачає», - наголосив він.Водночас, Моравецький згадав, що під час останнього ракетного обстрілу українські сили ППО збили майже 100 відсотків ракет, які випустила росія. Він наголосив, що це дуже хороший результат.«Але, звичайно, це стосується Києва та деяких частин України. Своєю чергою ми бачимо, що в районі Львова ці ракети досягають своєї цілі. Це означає, що ми повинні намагатися збалансувати перевагу росії в повітрі, тобто допомогти Україні захиститися і в повітрі», - сказав польський прем'єр.

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