У Кривому Розі сталася перестрілка: поліція оголошувала план перехоплення





Про це пише



Повідомляється, що компанія чоловіків на BMW X5 щось "не поділила" із водієм іншої машини. Озброєні молоді люди відкрили вогонь із помпової зброї та травматичного пістолета.



Згодом з'явилася інформація про затримання стрільців у Кривому Розі.



Речниця обласної поліції Ганна Старчевська повідомила Суспільному, що невідомі відкрили вогонь в одному з районів міста. Вона зазначила, що всі учасники стрілянини встановленні.



Попередньо, причиною став конфлікт між місцевими жителями. Загиблих та поранених немає.



У поліції розповіли деталі затримання зловмисників. Інспектори терміново передали орієнтування у радіоефір. У місті оголосили план "Сирена".



На 95 кварталі патрульні помітили транспортний засіб Infinity без державного номера та зупинили його. В автомобілі перебували три чоловіки, які зізналися інспекторам, що скоїли правопорушення та зброя, із якої вони раніше здійснювали постріли, лежить у багажнику.



Патрульні провели поверхневий огляд авто та виявили у машині предмет, схожий на мисливську рушницю та предмет, схожий на травматичний пістолет.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері в суботу, 18 лютого, у Кривому Розі відкрили стрілянину у дворі багатоквартирного будинку. У місті було оголошено план-перехоплення. Стрілянина сталася в районі житлового масиву Соцмістечко.Про це пише 24 Канал. Повідомляється, що компанія чоловіків на BMW X5 щось "не поділила" із водієм іншої машини. Озброєні молоді люди відкрили вогонь із помпової зброї та травматичного пістолета.Згодом з'явилася інформація про затримання стрільців у Кривому Розі.Речниця обласної поліціїповідомила Суспільному, що невідомі відкрили вогонь в одному з районів міста. Вона зазначила, що всі учасники стрілянини встановленні.Попередньо, причиною став конфлікт між місцевими жителями. Загиблих та поранених немає.У поліції розповіли деталі затримання зловмисників. Інспектори терміново передали орієнтування у радіоефір. У місті оголосили план "Сирена".На 95 кварталі патрульні помітили транспортний засіб Infinity без державного номера та зупинили його. В автомобілі перебували три чоловіки, які зізналися інспекторам, що скоїли правопорушення та зброя, із якої вони раніше здійснювали постріли, лежить у багажнику.Патрульні провели поверхневий огляд авто та виявили у машині предмет, схожий на мисливську рушницю та предмет, схожий на травматичний пістолет.

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