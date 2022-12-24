Чи має Білорусь сили для сухопутного наступу
Сьогодні, 02:18
Сьогодні тих сил ворога, що знаходяться на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу. Але не виключно, що ситуація може змінитися.
Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв.
«Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника», - розповів генерал.
Він повідомив, що нашим військовим вдалося значно укріпити північний кордон.
«Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій», - повідомив Наєв.
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Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв.
«Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника», - розповів генерал.
Він повідомив, що нашим військовим вдалося значно укріпити північний кордон.
«Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій», - повідомив Наєв.
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