Чи має Білорусь сили для сухопутного наступу





Про це Сергій Наєв.



«Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника», - розповів генерал.



Він повідомив, що нашим військовим вдалося значно укріпити північний кордон.



«Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій», - повідомив Наєв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні тих сил ворога, що знаходяться на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу. Але не виключно, що ситуація може змінитися.Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта«Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника», - розповів генерал.Він повідомив, що нашим військовим вдалося значно укріпити північний кордон.«Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій», - повідомив Наєв.

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