Чи має Білорусь сили для сухопутного наступу

Чи має Білорусь сили для сухопутного наступу
Сьогодні тих сил ворога, що знаходяться на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу. Але не виключно, що ситуація може змінитися.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв.

«Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника», - розповів генерал.

Він повідомив, що нашим військовим вдалося значно укріпити північний кордон.

«Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій», - повідомив Наєв.

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Теги: Білорусь, наступ, сухопутний, сили
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