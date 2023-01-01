19 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у журналіста й письменника Володимира Камінського (на фото), колишнього головного тренера ФК «Волинь» Анатолія Дем'яненка.
Іменинники цього дня – Марія, Христина, Максим, Іван, Марфа.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи день ангела. Бажаємо миру, добра, любові й нових звершень.
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Іменинники цього дня – Марія, Христина, Максим, Іван, Марфа.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи день ангела. Бажаємо миру, добра, любові й нових звершень.
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