Військовому з Володимира збирають кошти на тепловізор
Сьогодні, 22:50
Допомоги у купівлі тепловізора потребує піхота 111 бригади і боєць із Володимира. Ціна приладу 93 000 грн.
Про це повідомляє волонтерка Ольга Жигунова на своїй фейсбук-сторінці, передає БУГ.
Наші захисники тримають фронт на найнебезпечніших ділянках ліній зіткнення із ворогом . А щоб не бути “сліпими” вночі , потребують тепловізор , бо це їхні “очі” в темну пору доби.
“Зараз їм точно не до мирного дозвілля. Спостерігати приладом ведмедів і бобрів , стріляти горобців наші воїни точно не будуть. Їхня ціль значно суттєвіша – зберегти власні життя і якісно боротися з ворогом.Саме для цього збір”, - йдеться у дописі.
Номер картки 4149439042550461.
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Про це повідомляє волонтерка Ольга Жигунова на своїй фейсбук-сторінці, передає БУГ.
Наші захисники тримають фронт на найнебезпечніших ділянках ліній зіткнення із ворогом . А щоб не бути “сліпими” вночі , потребують тепловізор , бо це їхні “очі” в темну пору доби.
“Зараз їм точно не до мирного дозвілля. Спостерігати приладом ведмедів і бобрів , стріляти горобців наші воїни точно не будуть. Їхня ціль значно суттєвіша – зберегти власні життя і якісно боротися з ворогом.Саме для цього збір”, - йдеться у дописі.
Номер картки 4149439042550461.
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