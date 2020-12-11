Військовому з Володимира збирають кошти на тепловізор

Військовому з Володимира збирають кошти на тепловізор
Допомоги у купівлі тепловізора потребує піхота 111 бригади і боєць із Володимира. Ціна приладу 93 000 грн.

Про це повідомляє волонтерка Ольга Жигунова на своїй фейсбук-сторінці, передає БУГ.

Наші захисники тримають фронт на найнебезпечніших ділянках ліній зіткнення із ворогом . А щоб не бути “сліпими” вночі , потребують тепловізор , бо це їхні “очі” в темну пору доби.

“Зараз їм точно не до мирного дозвілля. Спостерігати приладом ведмедів і бобрів , стріляти горобців наші воїни точно не будуть. Їхня ціль значно суттєвіша – зберегти власні життя і якісно боротися з ворогом.Саме для цього збір”, - йдеться у дописі.

Номер картки 4149439042550461.

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Теги: тепловізор, військовий, Володимир, збирають кошти, допомога
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