Рятувальники знайшли непритомною лучанку у власній квартирі. ФОТО





Про це повідомили в ГУ ДСНС області.



Бійці аварійно-рятувальної частини прибули за викликом на вулицю Конякіна у Луцьку о 18:23.



За допомогою шанцевого інструменту вони деблокували вхідні двері в квартиру, аби туди потрапили медики й родичі.



Працівники медичної служби констатували, що жінка перебуває у непритомному стані й потребує негайної госпіталізації. Тож рятувальники знесли її до карети швидкої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні о 18:13 на лінію 101 зателефонувала лучанка й повідомила, що її 55-річна сестра не відчиняє двері власної квартири й, можливо, потребує допомоги.Про це повідомили в ГУ ДСНС області.Бійці аварійно-рятувальної частини прибули за викликом на вулицю Конякіна у Луцьку о 18:23.За допомогою шанцевого інструменту вони деблокували вхідні двері в квартиру, аби туди потрапили медики й родичі.Працівники медичної служби констатували, що жінка перебуває у непритомному стані й потребує негайної госпіталізації. Тож рятувальники знесли її до карети швидкої.

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