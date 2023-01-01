Рятувальники знайшли непритомною лучанку у власній квартирі. ФОТО
Сьогодні, 21:20
Сьогодні о 18:13 на лінію 101 зателефонувала лучанка й повідомила, що її 55-річна сестра не відчиняє двері власної квартири й, можливо, потребує допомоги.
Про це повідомили в ГУ ДСНС області.
Бійці аварійно-рятувальної частини прибули за викликом на вулицю Конякіна у Луцьку о 18:23.
За допомогою шанцевого інструменту вони деблокували вхідні двері в квартиру, аби туди потрапили медики й родичі.
Працівники медичної служби констатували, що жінка перебуває у непритомному стані й потребує негайної госпіталізації. Тож рятувальники знесли її до карети швидкої.
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Про це повідомили в ГУ ДСНС області.
Бійці аварійно-рятувальної частини прибули за викликом на вулицю Конякіна у Луцьку о 18:23.
За допомогою шанцевого інструменту вони деблокували вхідні двері в квартиру, аби туди потрапили медики й родичі.
Працівники медичної служби констатували, що жінка перебуває у непритомному стані й потребує негайної госпіталізації. Тож рятувальники знесли її до карети швидкої.
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