Погода у Луцьку на завтра, 19 лютого





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Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +4°.



Народний прогноз погоди: 19 лютого вшановується пам’ять преподобного Вуколи Смирнського. Морози цього дня обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях: якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоди передвіщав північний вітер і зозуля, яка кує на сухому дереві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 19 лютого, сонце у Луцьку з'являтиметься з-за хмар рідко. Опадів не передбачають.Про це повідомляє Sinoptik Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +4°.19 лютого вшановується пам’ять преподобного Вуколи Смирнського. Морози цього дня обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях: якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоди передвіщав північний вітер і зозуля, яка кує на сухому дереві.

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