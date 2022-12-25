Погода у Луцьку на завтра, 19 лютого
Сьогодні, 20:00
У неділю, 19 лютого, сонце у Луцьку з'являтиметься з-за хмар рідко. Опадів не передбачають.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +4°.
Народний прогноз погоди: 19 лютого вшановується пам’ять преподобного Вуколи Смирнського. Морози цього дня обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях: якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоди передвіщав північний вітер і зозуля, яка кує на сухому дереві.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +4°.
Народний прогноз погоди: 19 лютого вшановується пам’ять преподобного Вуколи Смирнського. Морози цього дня обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях: якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоди передвіщав північний вітер і зозуля, яка кує на сухому дереві.
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