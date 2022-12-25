Погода у Луцьку на завтра, 19 лютого

Погода у Луцьку на завтра, 19 лютого
У неділю, 19 лютого, сонце у Луцьку з'являтиметься з-за хмар рідко. Опадів не передбачають.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +4°.

Народний прогноз погоди: 19 лютого вшановується пам’ять преподобного Вуколи Смирнського. Морози цього дня обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях: якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоди передвіщав північний вітер і зозуля, яка кує на сухому дереві.

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Теги: Погода в Луцьку
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