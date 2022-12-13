У луцькому соборі звучатиме музика українських авторів





Про це повідомляють на



Головний регент і художній керівник цього відомого творчого колективу Василь Мойсіюк зазначив, що духовна музика українських композиторів Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, Артема Веделя, Кирила Стеценка, Якова Яциневича, Михайла Вербицького, Михайла Тележинського, Миколи Лисенка утвердить самобутність українського церковного чину.



Митрополит Луцький і Волинський Михаїл підкреслює важливість відправи українською мовою і в українській музичній традиції, адже це, безумовно, важливий чинник розвитку духовності громади.



19 лютого звучатиме «Літургія» Миколи Леонтовича – корифея нашої культури, сина священника, який закінчив семінарію і, зокрема, чимало трудився над духовними творами. «Літургія святого Іоана Золотоустого» – одна з вершин творчості Миколи Дмитровича.





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