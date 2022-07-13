На Волині на кладовищі сильний вітер повалив дерева на пам'ятники. ФОТО. ВІДЕО

На Волині на кладовищі сильний вітер повалив дерева на пам'ятники. ФОТО. ВІДЕО
Сильні пориви вітру, про які попереджали синоптики, наробили лиха у Ковелі на кладовищі, що на вулиці Незалежності.

Про це пише Ковель Медіа.

Стихія повалила кілька дерев, причому деякі – з корінням, які при падінні розбили пам’ятники. Це сталося в районі Михайлівської церкви.

Як інформував Волинський гідрометеоцентр, протягом доби 18 лютого будуть пориви вітру 19-24 м/с. В області оголошене штормове попередження – перший «жовтий» рівень небезпеки.

На Волині на кладовищі сильний вітер повалив дерева на пам'ятники. ФОТО. ВІДЕО
На Волині на кладовищі сильний вітер повалив дерева на пам'ятники. ФОТО. ВІДЕО
На Волині на кладовищі сильний вітер повалив дерева на пам'ятники. ФОТО. ВІДЕО
На Волині на кладовищі сильний вітер повалив дерева на пам'ятники. ФОТО. ВІДЕО
На Волині на кладовищі сильний вітер повалив дерева на пам'ятники. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: кладовище, Ковель, вітер, повалив дерева
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Бо дерева там вже давно комунальникам треба було позрізати .
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