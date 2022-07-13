На Волині на кладовищі сильний вітер повалив дерева на пам'ятники. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:20
Сильні пориви вітру, про які попереджали синоптики, наробили лиха у Ковелі на кладовищі, що на вулиці Незалежності.
Про це пише Ковель Медіа.
Стихія повалила кілька дерев, причому деякі – з корінням, які при падінні розбили пам’ятники. Це сталося в районі Михайлівської церкви.
Як інформував Волинський гідрометеоцентр, протягом доби 18 лютого будуть пориви вітру 19-24 м/с. В області оголошене штормове попередження – перший «жовтий» рівень небезпеки.
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Про це пише Ковель Медіа.
Стихія повалила кілька дерев, причому деякі – з корінням, які при падінні розбили пам’ятники. Це сталося в районі Михайлівської церкви.
Як інформував Волинський гідрометеоцентр, протягом доби 18 лютого будуть пориви вітру 19-24 м/с. В області оголошене штормове попередження – перший «жовтий» рівень небезпеки.
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Коментарі 1
Бо дерева там вже давно комунальникам треба було позрізати .
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