На Волині на кладовищі сильний вітер повалив дерева на пам'ятники. ФОТО. ВІДЕО





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Стихія повалила кілька дерев, причому деякі – з корінням, які при падінні розбили пам’ятники. Це сталося в районі Михайлівської церкви.



Як інформував Волинський гідрометеоцентр, протягом доби 18 лютого будуть пориви вітру 19-24 м/с. В області оголошене штормове попередження – перший «жовтий» рівень небезпеки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сильні пориви вітру, про які попереджали синоптики, наробили лиха у Ковелі на кладовищі, що на вулиці Незалежності.Про це пише Ковель Медіа. Стихія повалила кілька дерев, причому деякі – з корінням, які при падінні розбили пам’ятники. Це сталося в районі Михайлівської церкви.Як інформував Волинський гідрометеоцентр, протягом доби 18 лютого будуть пориви вітру 19-24 м/с. В області оголошене штормове попередження – перший «жовтий» рівень небезпеки.

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