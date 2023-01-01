Добрі новини від ВолиньPost за 18 лютого

Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:На кордоні з Польщею Україна відновила дві залізничні дільниці. Ідеться про такі залізничні дільниці:• «держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – держкордон (лінія 102)»,• «Хирів – Самбір».Зазначають, що Укрзалізниця відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів та відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи в Хирові, Нижанковичах та Старжаві. Всі роботи були виконані в рекордні строки — менше, ніж за рік.За минулу добу Сили оборони України знищили 1010 російських окупантів, 5 танків та 13 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали:• особового складу – близько 142 270 (+1010) осіб,• танків – 3303 (+5) од,• бойових броньованих машин – 6533 (+13) од,• артилерійських систем – 2326 (+4) од,• РСЗВ – 469 (+2) од,• засобів ППО – 243 (+2) од,• літаків – 298 (+0) од,• гелікоптерів – 287 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3),• крилатих ракет – 871 (+0),• кораблів/катерів – 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,• спеціальної техніки – 223 (+2).Торчинська, Сошичненська, Велимченська та Смідинська громади зголосилися стати учасниками проєкту «Поліцейський офіцер громади». Усе задля того, аби покращити безпекове середовище у своїх населених пунктах.За словами начальника сектору взаємодії з громадами УПД ГУНП, громади придбають службові автомобілі своїм шерифам, а також, відповідно до нормативних документів, облаштовують робочі місця правоохоронцям – поліцейські станції.Архієрейський хор «Оранта» розпочинає надважливий проєкт: щонеділі Божественну літургію в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці супроводжуватимуть піснеспівами тільки вітчизняних композиторів.Наприклад, 19 лютого звучатиме «Літургія»– корифея нашої культури, сина священника, який закінчив семінарію і, зокрема, чимало трудився над духовними творами. «Літургія святого Іоана Золотоустого» – одна з вершин творчості Миколи Дмитровича.