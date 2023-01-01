Добрі новини від ВолиньPost за 18 лютого
18 лютий, 23:34
Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 18 лютого, ми писали про таке:
Україна відновила дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею
На кордоні з Польщею Україна відновила дві залізничні дільниці. Ідеться про такі залізничні дільниці:
• «держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – держкордон (лінія 102)»,
• «Хирів – Самбір».
Зазначають, що Укрзалізниця відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів та відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи в Хирові, Нижанковичах та Старжаві. Всі роботи були виконані в рекордні строки — менше, ніж за рік.
ЗСУ знищили понад 142 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу Сили оборони України знищили 1010 російських окупантів, 5 танків та 13 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали:
• особового складу – близько 142 270 (+1010) осіб,
• танків – 3303 (+5) од,
• бойових броньованих машин – 6533 (+13) од,
• артилерійських систем – 2326 (+4) од,
• РСЗВ – 469 (+2) од,
• засобів ППО – 243 (+2) од,
• літаків – 298 (+0) од,
• гелікоптерів – 287 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3),
• крилатих ракет – 871 (+0),
• кораблів/катерів – 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,
• спеціальної техніки – 223 (+2).
На Волині ще чотири громади отримають «шерифів»
Торчинська, Сошичненська, Велимченська та Смідинська громади зголосилися стати учасниками проєкту «Поліцейський офіцер громади». Усе задля того, аби покращити безпекове середовище у своїх населених пунктах.
За словами начальника сектору взаємодії з громадами УПД ГУНП Романа Богдана, громади придбають службові автомобілі своїм шерифам, а також, відповідно до нормативних документів, облаштовують робочі місця правоохоронцям – поліцейські станції.
У луцькому соборі звучатиме музика українських авторів
Архієрейський хор «Оранта» розпочинає надважливий проєкт: щонеділі Божественну літургію в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці супроводжуватимуть піснеспівами тільки вітчизняних композиторів.
Наприклад, 19 лютого звучатиме «Літургія» Миколи Леонтовича – корифея нашої культури, сина священника, який закінчив семінарію і, зокрема, чимало трудився над духовними творами. «Літургія святого Іоана Золотоустого» – одна з вершин творчості Миколи Дмитровича.
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Україна відновила дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею
На кордоні з Польщею Україна відновила дві залізничні дільниці. Ідеться про такі залізничні дільниці:
• «держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – держкордон (лінія 102)»,
• «Хирів – Самбір».
Зазначають, що Укрзалізниця відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів та відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи в Хирові, Нижанковичах та Старжаві. Всі роботи були виконані в рекордні строки — менше, ніж за рік.
ЗСУ знищили понад 142 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу Сили оборони України знищили 1010 російських окупантів, 5 танків та 13 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали:
• особового складу – близько 142 270 (+1010) осіб,
• танків – 3303 (+5) од,
• бойових броньованих машин – 6533 (+13) од,
• артилерійських систем – 2326 (+4) од,
• РСЗВ – 469 (+2) од,
• засобів ППО – 243 (+2) од,
• літаків – 298 (+0) од,
• гелікоптерів – 287 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3),
• крилатих ракет – 871 (+0),
• кораблів/катерів – 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,
• спеціальної техніки – 223 (+2).
На Волині ще чотири громади отримають «шерифів»
Торчинська, Сошичненська, Велимченська та Смідинська громади зголосилися стати учасниками проєкту «Поліцейський офіцер громади». Усе задля того, аби покращити безпекове середовище у своїх населених пунктах.
За словами начальника сектору взаємодії з громадами УПД ГУНП Романа Богдана, громади придбають службові автомобілі своїм шерифам, а також, відповідно до нормативних документів, облаштовують робочі місця правоохоронцям – поліцейські станції.
У луцькому соборі звучатиме музика українських авторів
Архієрейський хор «Оранта» розпочинає надважливий проєкт: щонеділі Божественну літургію в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці супроводжуватимуть піснеспівами тільки вітчизняних композиторів.
Наприклад, 19 лютого звучатиме «Літургія» Миколи Леонтовича – корифея нашої культури, сина священника, який закінчив семінарію і, зокрема, чимало трудився над духовними творами. «Літургія святого Іоана Золотоустого» – одна з вершин творчості Миколи Дмитровича.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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