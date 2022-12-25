ЗСУ знищили понад 142 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:42
За минулу добу Сили оборони України знищили 1010 російських окупантів, 5 танків та 13 бойових броньованих машин.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали:
• особового складу – близько 142 270 (+1010) осіб,
• танків – 3303 (+5) од,
• бойових броньованих машин – 6533 (+13) од,
• артилерійських систем – 2326 (+4) од,
• РСЗВ – 469 (+2) од,
• засобів ППО – 243 (+2) од,
• літаків – 298 (+0) од,
• гелікоптерів – 287 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3),
• крилатих ракет – 871 (+0),
• кораблів/катерів – 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,
• спеціальної техніки – 223 (+2).
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали:
• особового складу – близько 142 270 (+1010) осіб,
• танків – 3303 (+5) од,
• бойових броньованих машин – 6533 (+13) од,
• артилерійських систем – 2326 (+4) од,
• РСЗВ – 469 (+2) од,
• засобів ППО – 243 (+2) од,
• літаків – 298 (+0) од,
• гелікоптерів – 287 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3),
• крилатих ракет – 871 (+0),
• кораблів/катерів – 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,
• спеціальної техніки – 223 (+2).
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