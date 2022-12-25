ЗСУ знищили понад 142 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно склали:



• особового складу – близько 142 270 (+1010) осіб,

• танків – 3303 (+5) од,

• бойових броньованих машин – 6533 (+13) од,

• артилерійських систем – 2326 (+4) од,

• РСЗВ – 469 (+2) од,

• засобів ППО – 243 (+2) од,

• літаків – 298 (+0) од,

• гелікоптерів – 287 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3),

• крилатих ракет – 871 (+0),

• кораблів/катерів – 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,

• спеціальної техніки – 223 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони України знищили 1010 російських окупантів, 5 танків та 13 бойових броньованих машин.Про це інформує Генштаб ЗСУ.• особового складу – близько 142 270 (+1010) осіб,• танків – 3303 (+5) од,• бойових броньованих машин – 6533 (+13) од,• артилерійських систем – 2326 (+4) од,• РСЗВ – 469 (+2) од,• засобів ППО – 243 (+2) од,• літаків – 298 (+0) од,• гелікоптерів – 287 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3),• крилатих ракет – 871 (+0),• кораблів/катерів – 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,• спеціальної техніки – 223 (+2).

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