На Волині за добу трапились чотири пожежі

На Волині за добу трапились чотири пожежі
17 лютого до служби 101 надійшло 4 повідомлення про пожежі – у Володимирському, Ковельському та Луцькому районах. Потерпілих та жертв немає.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.

Інформують, що у селі Заболотці Литовезької громади на полі загорівся трактор. Горіння ліквідували рятувальники 18 ДПРЧ селища Іваничі. Причина встановлюється. Імовірно, пожежа виникла внаслідок займання кукурудзяного бадилля від нагрітого колектора.

Окрім того, обідньої пори сталося займання в дерев’яній господарській будівлі у селі Озютичі Затурцівської громади. Вогонь, що охопив перекриття, сягнув даху й поширився всередину будівлі ліквідували рятувальники 15 ДПРЧ селища міського типу Локачі та працівники місцевої пожежної охорони села Війниця. Внаслідок пожежі знищена покрівля й перекриття, пошкоджені стіни й дрова. За попередніми даними, вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі.

На Волині за добу трапились чотири пожежі

Також о 16:25 надійшло повідомлення про пожежу в гаражі у селі Буцинь на Ковельщині. На місці події працювали рятувальники 16 ДПРЧ селища Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони сіл Облапи й Сереховичі. Як з’ясувалося у гаражі загорівся легковий автомобіль, полум’я поширилося на будівлю. О 17:03 рятувальники локалізували горіння, о 17:40 – ліквідували. Попередня причина пожежі – несправність електричної системи автомобіля.

На Волині за добу трапились чотири пожежі

Імовірно, з цієї ж причини загорівся міні-навантажувач у селі Небіжка Луцького району. Горіння ліквідували рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці. Внаслідок пожежі знищений моторний відсік транспортного засобу.

На Волині за добу трапились чотири пожежі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДСНС, Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 18 лютого
Сьогодні, 11:00
На Волині за добу трапились чотири пожежі
Сьогодні, 10:42
ЗСУ знищили понад 142 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:42
У Хмельницькому прогриміли вибухи, – ОВА
Сьогодні, 09:14
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
У місті на Волині – пожежа: є постраждала У місті на Волині – пожежа: є постраждала
27 січень, 01:00
На Волині за минулу добу рятувальники загасили три пожежі. ФОТО На Волині за минулу добу рятувальники загасили три пожежі. ФОТО
30 жовтень, 2022, 11:41
За минулу добу волинські рятувальники загасили три пожежі. ФОТО За минулу добу волинські рятувальники загасили три пожежі. ФОТО
27 серпень, 2022, 11:54
У селі на Волині горів будинок У селі на Волині горів будинок
17 грудень, 2020, 10:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 18 лютого
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині за добу трапились чотири пожежі
Сьогодні, 10:42
 0
ЗСУ знищили понад 142 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:42
 0
У Хмельницькому прогриміли вибухи, – ОВА
Сьогодні, 09:14
 0
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 09:11
 0
Медіа
відео
1/8