На Волині за добу трапились чотири пожежі





Про це повідомляють у пресслужбі



Інформують, що у селі Заболотці Литовезької громади на полі загорівся трактор. Горіння ліквідували рятувальники 18 ДПРЧ селища Іваничі. Причина встановлюється. Імовірно, пожежа виникла внаслідок займання кукурудзяного бадилля від нагрітого колектора.



Окрім того, обідньої пори сталося займання в дерев’яній господарській будівлі у селі Озютичі Затурцівської громади. Вогонь, що охопив перекриття, сягнув даху й поширився всередину будівлі ліквідували рятувальники 15 ДПРЧ селища міського типу Локачі та працівники місцевої пожежної охорони села Війниця. Внаслідок пожежі знищена покрівля й перекриття, пошкоджені стіни й дрова. За попередніми даними, вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі.





Також о 16:25 надійшло повідомлення про пожежу в гаражі у селі Буцинь на Ковельщині. На місці події працювали рятувальники 16 ДПРЧ селища Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони сіл Облапи й Сереховичі. Як з’ясувалося у гаражі загорівся легковий автомобіль, полум’я поширилося на будівлю. О 17:03 рятувальники локалізували горіння, о 17:40 – ліквідували. Попередня причина пожежі – несправність електричної системи автомобіля.





Імовірно, з цієї ж причини загорівся міні-навантажувач у селі Небіжка Луцького району. Горіння ліквідували рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці. Внаслідок пожежі знищений моторний відсік транспортного засобу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 лютого до служби 101 надійшло 4 повідомлення про пожежі – у Володимирському, Ковельському та Луцькому районах. Потерпілих та жертв немає.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині Інформують, що у селі Заболотці Литовезької громади на полі загорівся трактор. Горіння ліквідували рятувальники 18 ДПРЧ селища Іваничі. Причина встановлюється. Імовірно, пожежа виникла внаслідок займання кукурудзяного бадилля від нагрітого колектора.Окрім того, обідньої пори сталося займання в дерев’яній господарській будівлі у селі Озютичі Затурцівської громади. Вогонь, що охопив перекриття, сягнув даху й поширився всередину будівлі ліквідували рятувальники 15 ДПРЧ селища міського типу Локачі та працівники місцевої пожежної охорони села Війниця. Внаслідок пожежі знищена покрівля й перекриття, пошкоджені стіни й дрова. За попередніми даними, вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі.Також о 16:25 надійшло повідомлення про пожежу в гаражі у селі Буцинь на Ковельщині. На місці події працювали рятувальники 16 ДПРЧ селища Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони сіл Облапи й Сереховичі. Як з’ясувалося у гаражі загорівся легковий автомобіль, полум’я поширилося на будівлю. О 17:03 рятувальники локалізували горіння, о 17:40 – ліквідували. Попередня причина пожежі – несправність електричної системи автомобіля.Імовірно, з цієї ж причини загорівся міні-навантажувач у селі Небіжка Луцького району. Горіння ліквідували рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці. Внаслідок пожежі знищений моторний відсік транспортного засобу.

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