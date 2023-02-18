Ракетний удару по Хмельницькому: пошкоджені багатоповерхівки, двоє поранених. ОНОВЛЕНО

Олександр Симчишин.



Про це йшлося в ефірі телемарафону, передає



Кореспондентка в ефірі зазначала, що ракети влучили в одному з мікрорайонів міста, багато пошкоджених будинків, є поранені цивільні, дві людини шпиталізовані.



"Є три пошкоджених навчальних закладів і близько 10 багатоповерхових житлових будинків, десь півтисячі вікон знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб", – зазначив Симчишин.



Є двоє поранених – поранення незначні.



Оновлено: Після обіду очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив подробиці ракетних влучань.



"Ворог завдав 2 ударів по Хмельницькому.



На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту.



Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, 3 навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів.



2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, знаходився у маршрутці", – зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ранкового обстрілу Хмельницького 18 лютого пошкоджені десять цивільних багатоповерхівок, поранені двоє людей, повідомив мер містаПро це йшлося в ефірі телемарафону, передає Українська правда Кореспондентка в ефірі зазначала, що ракети влучили в одному з мікрорайонів міста, багато пошкоджених будинків, є поранені цивільні, дві людини шпиталізовані."Є три пошкоджених навчальних закладів і близько 10 багатоповерхових житлових будинків, десь півтисячі вікон знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб", – зазначив Симчишин.Є двоє поранених – поранення незначні.Після обіду очільник Хмельницької ОВАповідомив подробиці ракетних влучань."Ворог завдав 2 ударів по Хмельницькому.На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту.Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, 3 навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів.2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, знаходився у маршрутці", – зазначив він.

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