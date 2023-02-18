Ракетний удару по Хмельницькому: пошкоджені багатоповерхівки, двоє поранених. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:43
Внаслідок ранкового обстрілу Хмельницького 18 лютого пошкоджені десять цивільних багатоповерхівок, поранені двоє людей, повідомив мер міста Олександр Симчишин.
Про це йшлося в ефірі телемарафону, передає Українська правда.
Кореспондентка в ефірі зазначала, що ракети влучили в одному з мікрорайонів міста, багато пошкоджених будинків, є поранені цивільні, дві людини шпиталізовані.
"Є три пошкоджених навчальних закладів і близько 10 багатоповерхових житлових будинків, десь півтисячі вікон знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб", – зазначив Симчишин.
Є двоє поранених – поранення незначні.
Оновлено: Після обіду очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив подробиці ракетних влучань.
"Ворог завдав 2 ударів по Хмельницькому.
На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту.
Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, 3 навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів.
2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, знаходився у маршрутці", – зазначив він.
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Про це йшлося в ефірі телемарафону, передає Українська правда.
Кореспондентка в ефірі зазначала, що ракети влучили в одному з мікрорайонів міста, багато пошкоджених будинків, є поранені цивільні, дві людини шпиталізовані.
"Є три пошкоджених навчальних закладів і близько 10 багатоповерхових житлових будинків, десь півтисячі вікон знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб", – зазначив Симчишин.
Є двоє поранених – поранення незначні.
Оновлено: Після обіду очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив подробиці ракетних влучань.
"Ворог завдав 2 ударів по Хмельницькому.
На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту.
Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, 3 навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів.
2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, знаходився у маршрутці", – зазначив він.
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