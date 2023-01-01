У Хмельницькому прогриміли вибухи, – ОВА

Сергій Гамалій повідомив про вибух в обласному центрі вранці 18 лютого.



Про це він написав у своєму



"Пролунав вибух у Хмельницькому!



Залишайтеся в укриттях", – йдеться у повідомленні.



Пізніше він додав, що у місті був повторний вибух.



На Волині повітряна тривога триває! Залишайтесь в укриттях!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Хмельницької ОВАповідомив про вибух в обласному центрі вранці 18 лютого.Про це він написав у своєму Телеграм-каналі "Пролунав вибух у Хмельницькому!Залишайтеся в укриттях", – йдеться у повідомленні.Пізніше він додав, що у місті був повторний вибух.

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