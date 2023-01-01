У Хмельницькому прогриміли вибухи, – ОВА
Сьогодні, 09:14
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про вибух в обласному центрі вранці 18 лютого.
Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.
"Пролунав вибух у Хмельницькому!
Залишайтеся в укриттях", – йдеться у повідомленні.
Пізніше він додав, що у місті був повторний вибух.
На Волині повітряна тривога триває! Залишайтесь в укриттях!
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Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.
"Пролунав вибух у Хмельницькому!
Залишайтеся в укриттях", – йдеться у повідомленні.
Пізніше він додав, що у місті був повторний вибух.
На Волині повітряна тривога триває! Залишайтесь в укриттях!
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