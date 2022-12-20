Чи продовжать графік роботи аптек у Луцьку
Сьогодні, 08:18
Лучани просять, аби графік роботи продовжили. Нині міськрада над цим працює.
Про це Суспільному розповів директор департаменту економічної політики Борис Смаль.
Нині в Луцьку працює 200 аптек. Час їхньої роботи до 20-21-ї години, вісім аптек в місті працюють цілодобово.
Одна з них на вулиці Львівській. Завідувачка Людмила Марчук розповідає: від початку повномасштабного вторгнення фармацевти працювали до 21-ої, згодом почали працювати й вночі. Каже: з 12-ої ночі до 5-ої години ранку, коли триває комендантська година, людей дуже мало, зокрема поодинокі звернення з гострим болем та температурою.
Лариса Кухнюк – директорка мережі аптек, яка нараховує шість десятків закладів у Луцьку. Каже: рік тому частина аптек працювала цілодобово у кожному мікрорайоні. Поки діє комендантська година – аптеки зачиняють о 21-й. Продовження тривалості роботи, – говорить, – можливе за відповідної роботи міського транспорту, аби працівники могли вночі дістатися додому.
Зі слів керівника міського департаменту економічної політики Бориса Смаля, нині ведуть переговори з аптечними мережами про продовження графіку деяких фармацевтичних закладів. Каже: мета така, щоб в кожному мікрорайоні Луцька була одна-дві аптеки, куди людина могла б звернутися в пізні години у випадку термінової потреби.
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Про це Суспільному розповів директор департаменту економічної політики Борис Смаль.
Нині в Луцьку працює 200 аптек. Час їхньої роботи до 20-21-ї години, вісім аптек в місті працюють цілодобово.
Одна з них на вулиці Львівській. Завідувачка Людмила Марчук розповідає: від початку повномасштабного вторгнення фармацевти працювали до 21-ої, згодом почали працювати й вночі. Каже: з 12-ої ночі до 5-ої години ранку, коли триває комендантська година, людей дуже мало, зокрема поодинокі звернення з гострим болем та температурою.
Лариса Кухнюк – директорка мережі аптек, яка нараховує шість десятків закладів у Луцьку. Каже: рік тому частина аптек працювала цілодобово у кожному мікрорайоні. Поки діє комендантська година – аптеки зачиняють о 21-й. Продовження тривалості роботи, – говорить, – можливе за відповідної роботи міського транспорту, аби працівники могли вночі дістатися додому.
Зі слів керівника міського департаменту економічної політики Бориса Смаля, нині ведуть переговори з аптечними мережами про продовження графіку деяких фармацевтичних закладів. Каже: мета така, щоб в кожному мікрорайоні Луцька була одна-дві аптеки, куди людина могла б звернутися в пізні години у випадку термінової потреби.
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