Чи продовжать графік роботи аптек у Луцьку

Чи продовжать графік роботи аптек у Луцьку
Лучани просять, аби графік роботи продовжили. Нині міськрада над цим працює.

Про це Суспільному розповів директор департаменту економічної політики Борис Смаль.

Нині в Луцьку працює 200 аптек. Час їхньої роботи до 20-21-ї години, вісім аптек в місті працюють цілодобово.

Одна з них на вулиці Львівській. Завідувачка Людмила Марчук розповідає: від початку повномасштабного вторгнення фармацевти працювали до 21-ої, згодом почали працювати й вночі. Каже: з 12-ої ночі до 5-ої години ранку, коли триває комендантська година, людей дуже мало, зокрема поодинокі звернення з гострим болем та температурою.

Лариса Кухнюк – директорка мережі аптек, яка нараховує шість десятків закладів у Луцьку. Каже: рік тому частина аптек працювала цілодобово у кожному мікрорайоні. Поки діє комендантська година – аптеки зачиняють о 21-й. Продовження тривалості роботи, – говорить, – можливе за відповідної роботи міського транспорту, аби працівники могли вночі дістатися додому.

Зі слів керівника міського департаменту економічної політики Бориса Смаля, нині ведуть переговори з аптечними мережами про продовження графіку деяких фармацевтичних закладів. Каже: мета така, щоб в кожному мікрорайоні Луцька була одна-дві аптеки, куди людина могла б звернутися в пізні години у випадку термінової потреби.




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Теги: Аптека, Луцьк, графік роботи
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