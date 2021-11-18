Померла очільниця волинської організації роботодавців торгівлі
Сьогодні, 07:07
Після тяжкої хвороби померла голова Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Тетяни Іовенко.
Про це повідомляють на сторінці громадської організації у фейсбуці.
Чин поховання відбудеться 18 лютого о 13:00 у Катеринівській церкві на вулиці Ветеранів, що у Луцьку.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Тетяни Іовенко. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють на сторінці громадської організації у фейсбуці.
Чин поховання відбудеться 18 лютого о 13:00 у Катеринівській церкві на вулиці Ветеранів, що у Луцьку.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Тетяни Іовенко. Вічна пам'ять!
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