Померла очільниця волинської організації роботодавців торгівлі

Померла очільниця волинської організації роботодавців торгівлі
Після тяжкої хвороби померла голова Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Тетяни Іовенко.

Про це повідомляють на сторінці громадської організації у фейсбуці.

Чин поховання відбудеться 18 лютого о 13:00 у Катеринівській церкві на вулиці Ветеранів, що у Луцьку.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Тетяни Іовенко. Вічна пам'ять!

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Теги: Тетяна Іовенко, смерть, померла, хвороба
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