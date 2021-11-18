Померла очільниця волинської організації роботодавців торгівлі

Тетяни Іовенко.



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Чин поховання відбудеться 18 лютого о 13:00 у Катеринівській церкві на вулиці Ветеранів, що у Луцьку.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Тетяни Іовенко. Вічна пам'ять!

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